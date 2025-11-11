Maria Arnal explorará les fronteres de la cançó al Roig Arena
La cantant presentarà el 2 d'abril el projecte AMA on combina veu, dansa i intel·ligència artificial
El pròxim 2 d’abril de 2026, l’Auditori Roig Arena de València acollirà el concert de Maria Arnal, una de les veus més innovadores i reconegudes del panorama musical contemporani estatal.
El concert presentarà AMA, el primer capítol del nou repertori de Maria Arnal: un projecte que combina veu, dansa i intel·ligència artificial per explorar les fronteres de la cançó en directe. Amb una mirada feminista i crítica, AMA situa el cos com a arxiu de memòria i resistència, i la veu com a vehicle de connexió i emancipació.
Moviment convertit en cant
Fruit de la col·laboració amb l’Intelligent Instruments Lab d’Islàndia, el Barcelona Supercomputing Center i cinc ballarines, AMA desplega una polifonia tradicional que juga amb el potencial expressiu de les veus sintètiques generades a partir de la pròpia veu de l’artista. Les ballarines actuen com a moduladores d’aquestes veus, convertint el moviment en cant coral. El resultat és un espectacle hipnòtic i profundament contemporani que obre noves possibilitats en la relació entre música i tecnologia.
AMA suposa el retorn de Maria Arnal als escenaris després del seu projecte amb Marcel Bagés i l’avanç del seu primer àlbum en solitari, que veurà la llum el 2026. El projecte ja ha estat confirmat en programacions internacionals com Ars Electronica (Àustria) o el Festival Romaeuropa (Roma), consolidant l’artista com una de les veus més singulars i transversals de la creació contemporània europea. AMA Tour actuarà en Madrid , Barcelona, Girona, València, Londres i Copenhage.
Exploracions
Maria Arnal és una de les veus més reconegudes i innovadores de la música contemporània a Espanya. Amb base a Barcelona, combina la seva tasca com a compositora—fusionant avant-pop, electrònica i música polifònica tradicional—amb projectes que exploren el so, la tecnologia i l'art. La seva música ha rebut grans elogis de la crítica i múltiples premis, entre ells diversos Premis de la Música Independent, el Premi Ciutat de Barcelona 2017, el Premi Ojo Crítico de RTVE el 2018, el Premi Ruido 2022, el Premi Continuarà de RTVE el 2024, una Menció d’Honor al premi S+T+Arts d’Ars Electronica el 2024, Gaudí a millor música original 2025, entre d’altres.
Ha actuat en alguns dels festivals més emblemàtics, com el Sónar Festival, on va presentar l’espectacle Hiperutopia juntament amb el cor de nenes de l’Orfeó Català, i en prestigiosos escenaris internacionals, inclòs un esdeveniment TED Talk a Vancouver. El 2025, presentarà nova música com a avançament del seu pròxim àlbum a Sónar 2025 i actuarà en espais destacats com la cimera d’Art i Ciència del CERN, la Biennal de Dansa de Venècia, entre d’altres.
Com a compositora, ha participat en projectes innovadors com AIR, una peça sonora per a la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2021, i SIRENA, una obra coral generativa que interactua en temps real amb les macrodades de Barcelona, creada per al Hipermirador Torre Glòries 2022 en col·laboració amb el productor John Talabot. Codirigeix Cada capa de l’Atmosfera (CCCB), un assaig sonor que vincula la consciència sonora amb l’emergència climàtica, juntament amb el comissari José Luis de Vicente. Aquest projecte va ser nominat a dos premis ONDAS el 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- El racista del sector 5 de Mestalla: '¡Negro de patera! ¡Vete al Bioparc!
- Fallece en Sicilia la joven de Requena que denunció a su tío ante la sospecha de que la envenenaba
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid