Pilar Bernabé celebra el Día de las Librerías en la "mejor" de España

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha celebrado este martes el Día de las Librerías con una visita a la Ramón Llull, que la pasada semana recibió de manos de sus compañeros de gremio del premio Librería Cultural 2025.

Bernabé ha dado personalmente la enhorabuena a Almudena Amador, propietaria del comercio, y a sus compañeros Francisco Benedito y Óscar Brox, y ha aprovechado para comprar un par de libros. Uno, el ensayo "El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad", de la politóloga madrileña Máriam Martínez-Bascuñán. Y otro, "Presentes", la novela de no ficción con la que el periodista valenciano Paco Cerdà ha ganado este año el Premio Nacional de Narrativa.

Durante su visita, la delegada ha destacado la programación cultural de esta librería “donde se fomenta el pensamiento crítico, la libertad de expresión y la tolerancia”. Bernabé ha subrayado que el Gobierno de España ha destinado más de 4 millones de euros a la recuperación del sector cultural de la zona dana a los que se sumará un millón más para apoyar a los sectores del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados, tal como anunció el Ministerio de Cultura el pasado mes de octubre.