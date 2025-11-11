El universo simbólico de Cristina Babiloni se mostrará en la Fundación Bancaja

Una reflexión constante sobre la relación entre el ser humano y el entorno. Materia, naturaleza y espiritualidad. Cristina Babiloni expondrá en la Fundación Bancaja una treintena de obras entre pintura, escultura e instalación en Caleb, así se llama la exposición. Obras que, en gran parte, han sido hechas exprofeso para la muestra que abrirá al público el 20 de noviembre

Comisariada por Alicia Ventura, la valenciana toma como referencia la leyenda de la misteriosa isla de Caleb para desplegar un universo simbólico marcado por la dualidad entre realidad y ficción, memoria y olvido.

Las formas y colores de la naturaleza inspiran un trabajo en el que la contemplación del mundo natural, especialmente del océano y las tierras volcánicas, se plasma en variedad de materiales de referencia en su obra como la pintura acrílica, la tela de arpillera, la arena o el cartón, así como en una experimentación con otros nuevos en su creación como el metacrilato.

Artista multidisciplinar de ascendencia francesa y española, Cristina Babiloni nació en Castellón en 1981. Su carrera explora principalmente la pintura, pero también desarrolla otras disciplinas como la escultura, el dibujo y el objeto artístico. En sus composiciones utiliza elementos y técnicas procedentes del ámbito de la construcción y la industria cerámica.

Su proceso creativo sigue una circularidad en los materiales que utiliza en forma de collage, donde la textura, la energía y la composición adquieren un papel esencial. A través de esta metodología, Babiloni transforma la materia en un lenguaje visual propio para hablarnos de la relación entre el hombre y la naturaleza.

A través de paletas de colores vibrantes y dinámicas, crea escenas naturales inmersivas concebidas para despertar calma, introspección y conciencia sobre nuestra conexión con el entorno. El movimiento y cambios de los ecosistemas y la búsqueda de armonía entre lo natural y lo humano constituyen temas centrales en su trabajo.

Babiloni ha expuesto a nivel internacional con exposiciones individuales en Madrid, Nueva York y Andorra, y ha participado en ferias como ARCO Madrid. Su obra forma parte de relevantes colecciones privadas, como la Colección de Arte de J.P. Morgan Chase, así como de espacios institucionales y corporativos.

La muestra de Cristina Babiloni podrá visitarse en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia (Plaza Tetuán, 23) del 20 de noviembre al 22 de febrero de 2026.