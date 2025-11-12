El Centro Comercial Saler inaugura la Plaza Sur con el mayor mural de arte urbano de la Comunitat Valenciana

El Centro Comercial Saler celebra su 30 aniversario con la inauguración de su nueva Plaza Sur, un espacio transformado en una obra de arte contemporáneo al aire libre de más de 1.200 metros cuadrados, firmada por Julieta XLF. En palabras de la artista, “la ‘Plaça del Cor Valencià’ representa el lugar donde convergen las emociones, las raíces y el orgullo de un pueblo que vibra unido. El espacio nace como un punto de encuentro, un símbolo de identidad colectiva donde el arte, la vida y la gente se funden en un mismo sentimiento, el corazón de todos los valencianos”

Lucía Rodríguez-Pina de MERLIN Properties; Isabel Picazo, gerente de Saler; Julieta XLF, artista, y Víctor Visa, artista / Levante-EMV

En la inauguración han estado presentes Isabel Picazo, gerente de Saler, el equipo de MERLIN Properties y los artistas Julieta XLF, autora de la gran obra, así como Víctor Visa, Hize y África Pitarch, que también han participado en el proyecto llenando de color otros elementos de la plaza.

Esta gran intervención artística se ha consolidado como la obra mural más grande de la Comunitat Valenciana y una de las más destacadas de España. La propuesta de Julieta XLF —abstracta, cromática y profundamente vinculada a la identidad mediterránea— convierte a la plaza en un homenaje a la ciudad de Valencia, su luz, sus formas, sus ritmos y su vitalidad. “Julieta representa a la perfección el espíritu de este proyecto. Su arte es local y universal, sensible y potente. Esta obra no solo celebra nuestros 30 años, sino también nuestra vinculación con la ciudad y su cultura”, ha señalado Isabel Picazo durante el acto de inauguración.

Un recorrido artístico y colectivo

La intervención artística, que cubre más de 1.200 m² de pavimento, 30 m² de gradas y 60 m² de tres chimeneas verticales, se concibe como un viaje cromático que invita a la contemplación y a la participación ciudadana. El proyecto también ha contado con una parte colaborativa abierta al público, en el que vecinos y visitantes han podido contribuir de forma simbólica a la creación de la obra, reforzando así su dimensión comunitaria.

La nueva “Plaça del Cor Valencià” no solo revaloriza el entorno urbano del centro, sino que se posiciona como un nuevo espacio de encuentro cultural, artístico y vecinal, alineado con la vocación del renovado Saler de integrar el arte y la comunidad en su propuesta comercial.

Saler Fest: una jornada festiva abierta a toda la ciudad

Además, del 14 al 29 de noviembre, el Centro Comercial Saler quiere celebrar con sus clientes estos 30 años con múltiples acciones en formato de festival urbano, el Saler Fest. El viernes 14 actuará el grupo valenciano Ramonets, el domingo 15 La Poptelera, una banda tributo de música española; el viernes 21 ‘Volver a disfrutar’, un tributo a El Canto del Loco; el sábado 22 Gatetemon; el viernes 28 sesión de música con DJ Siamiss y el domingo 29 ‘Dalí’, un tributo a Mecano.