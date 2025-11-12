El exfutbolista Santiago Cañizares se casa este viernes por tercera vez

El exfutbolista valenciano Santiago Cañizares volverá a dar el 'sí, quiero' este viernes. El que fue guardameta del Valencia CF contraerá matrimonio en València con su novia Noemí, a la que conoció el pasado mes de mayo por redes sociales.

Este será el tercer matrimonio para Cañizares, de 55 años, que ya estuvo casado anteriormente con Marina Conchello entre 1992 y 2007 y con Mayte García, con quien estuvo más de 10 años hasta que se separaron en 2021.

El momento más duro

De estos dos matrimonios, Cañizares ha tenido siete hijos. El momento más difícil para el exfutbolista fue la muerte de su hijo Santi en 2018 con tan solo cinco años.

Así, parece que el deportista ha vuelto a recuperar la ilusión con Noemí. "Es una mujer extraordinaria", ha dicho sobre su futura esposa. “Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya”, dijo en septiembre en un programa radiofónico.

Amor por redes

La pareja se conoció por redes sociales, “como se conoce ahora todo el mundo", dijo el exportero del club valencianista.

A pocas horas de su futuro enlace, Cañizares bromeó en la tertulia radiofónica de 'Tiempo de juego', en la Cadena Cope, sobre un supuesto "regalo" de boda: que Peter Lim dejara el Valencia CF. "Tendría que pedir un crédito para devolver el regalo". Y prosigue: "Sí, sí, la labor social merecería la pena y cancelaría la boda", bromeó.