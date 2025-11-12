La fluorescencia de las pantallas y la ilustración marcan el paso del arte contemporáneo

En unas horas se conocerá el nombre de los premiados de la cuarta edición de la Bienal Mª Isabel Comenge, el certamen artístico de mayor dotación de la Comunitat Valenciana, con 22.000 euros (15.000 para el primer premio y 7.000 para el segundo). El anuncio será este jueves 13 de noviembre en el Centre del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC), sede de la exposición de las obras de los 27 finalistas. En total se presentaron un centenar de piezas.

Esta muestra -que se podrá visitar hasta el 18 de enero- permite observar las últimas tendencias de la pintura contemporánea. Entre las obras seleccionadas, el pintor y catedrático Horacio Silva, asesor de arte de la Fundación Juan José Castellano Comenge, explica que se observa una evolución dentro de las dos grandes tendencias: la abstracción y la figuración.

Así, el artista asegura que en ambas “hay una especie de imitación de la fluorescencia de las pantallas, por influencia de estas” y añade que “dentro de la abstracción hay incursiones hacia una especie de neoconstructivismo y en la figuración se observa la influencia de la ilustración, hay rasgos figurativos que nos recuerdan a la ilustración y al cómic”, señala.

En cuanto a las técnicas utilizadas el óleo y el acrílico predominan en una muestra que trata de salirse de la bidimensionalidad con la superposición de objetos como el textil o el hierro.

Temáticas

Espacios abiertos, paisajes, geometrías, el retrato anónimo y alguna interpretación del paisaje o la arquitectura son algunas de las temáticas que se pueden ver en una muestra que motivada por el premio no deja de ser “una selección de grandes obras de museo”, asegura Silva.

"Esta es una exposición de museo, yo siempre relaciono decir que una obra 'es de museo' cuando roza la excelencia y todas las obras seleccionadas son de una gran excelencia", sostiene Silva. Por ello, añade, "esta es una muestra colectiva de museo y es una oportunidad que tenemos para poder disfrutar de una magnífica selección con artistas más o menos conocidos, pero que posiblemente en el futuro tengan una gran trayectoria", añade el asesor artístico de la fundación.

Silva sostiene, además, que “yo trato de seguir el hilo conductor que me propuso Juan José Castellano Comenge: hacer una colección con aquellos artistas que intuimos que van a tener una importante trayectoria y este premio puede ser germen que desemboque en un trabajo futuro con proyección internacional”, explica el catedrático.

Silva, en el antiguo convento. / L-EMV

Así, en la exposición se podrá ver obra de Adrián Jorques, Agustín Esteso, Alejandra de la Torre, Araceli Pérez, Borja Docavo, Carla Fuentes, Daniel García, Fernando Jiménez, Ferran Gisbert, Helga Grollo, Joël Maestre, Jorge Llopis, José Luis Cremades, Josep Tornero, María Aranguren, María Salgado-Araujo, Mery Sales, Miquel Ponce, Mónica Jover, Nanda Botella, Nuria Rodríguez, Pablo Bellot, Rafael de Corral, Ramón Martínez, Sergio Rocafort, Silvia Lerín y Volkan Diyaroglu.

Homenaje y legado

“Esta exposición es un homenaje a Juan José Castellano Comenge que falleció hace un año y que nos ha dejado un legado de más de 200 piezas. El siguió los pasos de su madre, Mª Isabel Comenge, que fue una gran coleccionista”, relata Horacio Silva,

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la Colección de la Fundación Juan José Castellano Comenge de pintura valenciana de los siglos XX y XXI que, tras el fallecimiento de su fundador, continúa bajo la dirección de Horacio Silva.

La colección cuenta con obras de importantes nombres del arte contemporáneo valenciano como Soledad Sevilla, Eusebio Sempere, Manuel Mompó, Equipo Realidad, Joan Cardells, Equipo Crónica, Juan Genovés, Manolo Valdés o Carmen Calvo, entre otros.

El jurado de la bienal está integrado por el ganador del primer premio de la pasada edición, Oliver Johnson; el comisario y crítico de arte, Salvador Torres; el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la técnica de Exposiciones del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Isabel Pérez Ortiz; y el propio Horacio Silva.