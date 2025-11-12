La Fundación Bancaja recibe la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura

La Fundación Bancaja ha recibido esta mañana la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura (CVC), un reconocimiento concedido por unanimidad en el Pleno del órgano consultivo de la Generalitat del pasado 27 de octubre por “su gran apoyo a todas las expresiones culturales, así como su arraigo social y línea de actuación solidaria”.

El acto de entrega celebrado en la Sala de Plenos del Palacio de Forcalló ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; el presidente del CVC, José María Lozano; la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó; el director general de Cultura, Miquel Nadal; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Torner; la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, entre otros.

El CVC ha valorado “la larga trayectoria de la Fundación Bancaja desde su constitución como fundación en el apoyo y difusión de la cultura valenciana de excelencia, y el inequívoco papel que juega actualmente en el ámbito de la plástica moderna y contemporánea”, señala la fundación en una nota

La presidenta de la Comisión de las Artes del CVC, Amparo Carbonell, ha hecho mención al "firme compromiso de la Fundación Bancaja con los artistas valencianos y su contribución al patrimonio cultural", destacando "su dimensión social con programas dedicados a la educación, la integración de colectivos vulnerables y el fomento de la participación en un momento de transformación profunda que ha cambiado la manera en que nos acercamos al arte, al patrimonio y al pensamiento".

El presidente de la Fundación Bancaja ha agradecido al Consell Valencià de Cultura esta medalla que “nos impulsa y compromete a seguir trabajando con la misma motivación e ilusión al llegar de la mano de una institución como el CVC, depositaria del saber y de la sensibilidad de tantas personalidades del mundo de la cultura, y con la que compartimos una misma misión: mantener viva la cultura valenciana”.

Foto de grupo de la entrega de la Medalla del CVC a Fundación Bancaja. / L-EMV

Rafael Alcón ha destacado que “el compromiso de la Fundación Bancaja es continuar contribuyendo a la cultura valenciana desde la independencia y el servicio público; seguir siendo un espacio abierto, plural, accesible, donde conviva la tradición y la innovación; donde el arte, la música, la educación y la solidaridad, se entrelacen para mejorar la vida de las personas”.

El presidente del CVC, José María Lozano, ha cerrado el acto remarcando la importancia de los fondos artísticos de la fundación y reconociendo “los éxitos de una programación expositiva y cultural que no olvida las actividades musicales y pedagógicas. Todo eso ha sido especialmente decisivo en los momentos críticos por los que ha pasado el arte valenciano recientemente”.

Ocho millones de beneficiarios

Como recuerdan desde la entidad, desde su refundación en noviembre de 2013, más de ocho millones de personas se han beneficiado de los programas sociales y culturales de la Fundación Bancaja. En este periodo se han presentado más de 80 exposiciones con retrospectivas históricas como las de Manolo Valdés, Equipo Crónica, Antonio López, Jaume Plensa, Miquel Navarro, Andreu Alfaro, Joan Genovés, Soledad Sevilla, Julio Romero de Torres, Ignacio Zuloaga, Antonio Saura, Francis Bacon o Julian Opie, entre otros; muestras inéditas en el arte español como la que reunió por primera vez la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza; y la presencia constante de Sorolla y Picasso en su programación.

Desde el área de acción social, el programa de mediación cultural ha acercado el arte a colectivos específicos como los escolares, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y mayores.