La música regresa este sábado a La Pèrgola con Depedro y Rei Ortolà

Tras casi dos años de ausencia, la música vuelve este sábado de nuevo a La Pèrgola de la Marina de València con los conciertos de Depedro y Rei Ortolá. Una jornada matinal junto al mar que inaugura la nueva temporada de este ciclo que contará también con Los Punsetes, Cycle, Amatria o Grande Amore, entre otros.

Depedro abrirá la temporada con su característico sonido mestizo y emocional, realizando un concierto especial para finalizar su gira " Un lugar perfecto" , mientras que Rei Ortolá, una de las voces emergentes de la escena valenciana, pondrá el acento local a la jornada.

Los conciertos de la Pèrgola dejaron de realizarse en diciembre de 2023 después de que se paralizasen varias iniciativas y licitaciones en la zona de la Marina por el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007.

Para esta nueva etapa de los Conciertos de la Pèrgola sen han unido varias promotoras valencianas, que cuentan de nuevo con el apoyo del ayuntamiento. "La propuesta, que tiene visos de continuidad en los próximos años, mantiene intacto su ADN: conciertos en directo los sábados por la mañana, fuera de la temporada estival en un emplazamiento que lo hace único y original en España", subrayan los organizadores en un comunicado.

Desde su nacimiento hace casi una década, La Pèrgola ha acogido cerca de 200 conciertos y más de 400 artistas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre ciudadanía y música. Su formato de conciertos los sábados por la mañana y su enclave privilegiado frente al mar hacen de esta propuesta una experiencia única en España, para todos los públicos y en un enclave histórico y emblemático, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Los Conciertos de La Pèrgola no solo traerán música en directo, sino también una experiencia gastronómica para disfrutar y compartir. La zona Esmorzars a la Pèrgola se convertirá, desde las 9:30 de la mañana, en el punto de encuentro para degustar productos locales y saborear las diferentes variedades de Mahou, en un entorno que invita a celebrar

Calendario Conciertos de la Pèrgola 2025

- 15 de noviembre: Depedro + Rei Ortolá

- 22 de noviembre: Cycle + Los Invaders

- 13 de diciembre: Grande Amore + Cora Yako

- 20 de diciembre: Los Punsetes + Aurora Roja

- 27 de diciembre: Amatria + Innmir

Apertura puertas conciertos a las 11:30 horas.

Esmorçars a la Pèrgola de 09:30 a 11:30 horas (con reserva).