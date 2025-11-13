Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar y cantar a pleno pulmón.

Anuel AA, en concierto. Roig Arena. 14 de noviembre. Tras años centrado exclusivamente en actuaciones en grandes festivales, Anuel AA se reencontrará con sus seguidores valencianos en el formato concierto en la que será la primera parada de su gira en España. Considerado uno de los principales impulsores del reguetón y el trap latino a nivel internacional, su tour contará con una puesta en escena totalmente renovada gracias a un espectáculo visual de alto nivel.

Cartel promocional de Roxette en València. / L-EMV

Roxette. Roig Arena. 15 de noviembre. Casi una década después de los que parecía que serían los últimos conciertos de Roxette, la banda regresa a los escenarios con una nueva gira internacional. Per Gessle, líder, compositor y fundador de la reconocida banda sueca, celebrará el legado del grupo junto a la superestrella sueca Lena Philipsson, en una producción renovada que celebra la historia, la música y la energía de Roxette.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'La música'. Del 18 al 30 de noviembre. Ana Duato y Darío Grandinetti, dos grandes del panorama teatral internacional, llegan a València con una obra sobre el amor, el desamor, la palabra y el silencio. Un texto de Marguerite Duras, dirigida por Magüi Mira. La obra cuenta la historia de un reencuentro: tras dos años apartados, una pareja se ve en un hotel para cerrar los trámites de su divorcio.

'Ernesto Sevilla. Yo, literal'. Del 13 al 16 de noviembre. Sevilla presenta un monólogo que fusiona su ingenio y humor característico con reflexiones sobre su vida y la sociedad actual. A través de anécdotas personales y experiencias hilarantes, aborda temas como la tecnología, las relaciones y la confusión del mundo moderno, siempre con su toque irónico.

Teatro Talia

'Asesinato para dos'. Del 12 de octubre al 16 de noviembre. Un musical de Kellen Blair & Joe Kinosian. Dos actores interpretan a trece personajes y, además, tocan el piano. Un ingenioso homenaje a las clásicas películas de suspenso en un desternillante musical para no parar de reír.

'Asesinato para dos'. / L-EMV

Corta el cable rojo. 28, 29 y 30 de noviembre. La comedia de improvisación más hilarante de los últimos años llega al Teatre Talia. Este mítico escenario valenciano acoge a tres cómicos: Rubén Tejerina, Jano de Miguel y Javier Pastor, que actúan acompañados de música en directo y osadas proyecciones, así como de la complicidad y las carcajadas que provienen del patio de butacas.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Principal

'Viejos tiempos'. 15 y 16 de noviembre. La visita de Anna a la casa de Kate y Deeley, desencadena una sucesión de recuerdos provocando una guerra en defensa de la razón de la memoria. El pasado se modifica cada vez que se habla de él y las consecuencias en el presente son demoledoras. Protagonizada por Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

Teatre Rialto

'L'imperatiu categòric'. 15 y 16 de noviembre. Clara G., profesora asociada de ética en la facultad de Filosofía, está en crisis. Pasada la cincuentena, acabada de separar, sin poder conseguir plaza en la universidad y a punto de quedarse sin casa, empieza a sufrir unos ataques extraños. Se desmaya a menudo, escucha unos ruidos persistentes, le invaden pensamientos oscuros, paranoicos. Clara G. ha formado parte del sistema, pero cada vez está más arrinconada, cada vez está más cerca del margen. Va navegando a la deriva, topándose con varios hombres, hasta que su brújula ética se endereza por un hallazgo casual: un cuchillo de cocina fabulosamente afilado.

'L'imperatiu categòric'. / L-EMV

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

Retrato de Carlos III de España vestido de cazador, pintado por Francisco de Goya, de la colección BBVA. / L-EMV

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

Y ADEMÁS...

Los concursantes de 'Operación Triunfo 2025' Claudia Arenas, Tinho y Lucia Casani firmarán discos el próximo sábado 15 de noviembre de 10 a 13 horas en l'Alqueria del Basket.