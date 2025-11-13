La Fira Trovam obri amb més de 500 professionals i més de 50 concerts
Els efectes de la dana i la internacionalització de la música valenciana, eixos d'una edició que contarà amb Nach, Carlos Ares, La Maria, Viva Belgrado, Alejandro y María Laura, Pablopablo i Jero Romero.
La Fira Valenciana de la Música Trovam ha obert hui la tretzena edició a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana. L’acte inaugural ha comptat amb la presència d’Álvaro López-Jamar, director general de l’Institut Valencià de Cultura; Vicent Sales, segon tinent d’alcalde i portaveu del govern municipal de l’Ajuntament de Castelló; i Armand Llàcer, director de l’esdeveniment.
La Fira acollirà activitats per als agents del sector i més de 50 concerts fins al pròxim dissabte 15 de novembre amb actuacions com les de Nach, Rita Payés i Lucia Romero, Carlos Ares, Ebri Knight, La Maria, Miquel Gil, Viva Belgrado, Tesa, Alejandro y María Laura, Pablopablo, Naina, Jero Romero i Àngela González. El centre neuràlgic del Trovam es troba a l’Auditori de la capital de la Plana Alta. Tanmateix, la música també sonarà en altres escenaris de la localitat com el Teatre Principal i les sales La Bohemia i Terra.
Set formacions europees
En la seua intervenció, López-Jamar ha assenyalat que la Fira és “un espai clau per a la indústria musical i cultural” al ser “un fòrum on convergixen la creativitat, el talent, la professionalitat i l’economia de la música”. Així, “esta tretzena edició confirma que la música no és sols un acte artístic, sinó també un motor econòmic que genera ocupació, impulsa innovació i consolida identitat en la nostra Comunitat”.
D’altra banda, Vicent Sales ha afirmat que per al consistori és un privilegi que la ciutat “continue sent el lloc de trobada de la indústria musical valenciana i espanyola, de totes les branques que formen part de la cadena de valor musical: artistes, promotors, managers, agències i resta d'agents musicals”.
Finalment, Armand Llàcer ha destacat la presència de més de 500 professionals valencians i, també, arribats d’altres punts d’Espanya. Este fet demostra que “el Trovam s’ha consolidat i s’ha afiançat en el calendari de fires musicals més importants de l’Estat gràcies als esforços realitzats al llarg dels últims tretze anys”. En conseqüència, “fruit de la simbiosi entre agents públics i privats, el sector s’ha fet més fort i és capaç d’afrontar els reptes de futur en comú”. Llàcer ha ressaltat la qualitat artística de la programació musical, “amb intèrprets que, segurament, ocuparan grans escenaris pròximament i pels quals s’hauran de pagar entrades ben cares”. Enguany, a més, el públic tindrà l’oportunitat de veure set formacions europees gràcies als projectes d’internacionalització Trovam Airlines i Trovam EUxChange.
Programació professional i actuacions musicals
Al llarg de la jornada de hui han tingut lloc les primeres taules redones. En elles s’han tractat els dos temes principals de la Fira d’enguany: el caràcter resilient de les indústries creatives front la dana de 2024 i, d’altra banda, les estratègies d’internacionalització de la música valenciana.
Així mateix, la programació de dijous inclou una conversa amb Nach, una de les màximes figures del rap espanyol amb més de trenta anys de trajectòria. Els professionals inscrits també poden assistir a una trobada de fotògrafs de concerts, a tallers pràctics sobre tècniques de producció musical en viu i a una sessió sobre el funcionament de les gires de concerts.
A més, s’ha de destacar la presència de l’alumnat del Trovam+, projecte formatiu de la Fira amb la col·laboració de Live Nation, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona.
Durant el primer dia del Trovam també se celebren tretze actuacions musicals a l’Auditori de Castelló. Així, el duet format per Rita Payés i Lucia Fumero estrenarà el seu nou espectacle sobre les taules de la Sala Simfònica. Igualment, el públic podrà gaudir de propostes de folk (Jorge Gumbau, L’arannà, Urbàlia Rurana); cançó d’autor (Pau Alabajos); jazz (María Gil); flamenc (Carolina Fernández “La Chispa”); mestissatge (Bèrnia, La Fulla); i músiques urbanes i electrònica (David Bay, Fades, Farmar, KYR4).
Divendres 14: més debats i apunts sobre la creació cultural
Les reflexions sobre els reptes de la indústria musical continuaran centrant les activitats professionals de demà divendres. En ‘Les Converses del Trovam’ s’escoltaran les paraules de Sergio Sastre, productor i compositor de Miss Caffeina, Reys i The Quinquis. D’altra banda, s’impartirà un taller de màrqueting digital a càrrec de Marcos García Alonso, qui ha treballat amb plataformes com Patreon, TikTok, YouTube, Facebook, Twitch i TIDAL.
Este divendres també culminaran les activitats del Trovam+. Els educands tindran dues sessions formatives: una sobre els rols del promotor musical amb la presència de Barnaby Harrod, director de l’agència Mercury Wheels, i el periodista Carlos Pérez de Ziriza; i una altra sobre les oportunitats de negoci que generen les fires professionals amb Antònia Folguera, comissària de Sónar+D.
S’ha de recordar que la Fira acollirà sessions d’speed meetings, reunions ràpides de fins a 5 minuts, durant les quals els artistes podran traslladar les seues propostes a empreses promotores, espais de programació i oficines de management. D’esta manera, el Trovam esdevindrà una plataforma per a incentivar les contractacions de bandes i solistes.
Música a l’Auditori i altres espais de Castelló
La Fira Trovam ha programat vint artistes per a la seua segona jornada. En la Sala Simfònica de l’Auditori hi tocarà Carlos Ares, cantant, compositor i productor gallec que fusiona el pop i el folk. La valenciana Esther serà la seua telonera. En eixe mateix espai, la formació catalana Ebri Knight presentarà l’espectacle familiar Bon vent!, un homenatge al músic i pedagog Xesco Boix.
L’eclecticisme del cartell de la Fira també es farà palés en la resta d’espais del Palau de Congressos de Castelló. Així, a la Sala de Cambra hi haurà folk (Xaloq); melodies nòrdiques (les daneses Døtre); cançó d’autor (Sergi Carbonell); fusió flamenca i llatina (Emilia & Pablo); pop mediterrani (Pep Mirambell); i punk-rock (Vaire).
L’Escenari Vibra Mahou, instal·lat davant l’accés principal a l’Auditori, mostrarà el talent de formacions emergents. Allà s’escoltaran tonades de les Terres de l’Ebre (Terrae), sonoritats mediterrànies (el xipriota Demetris Mesimeris), cançons de punk-rock (Cien Galgos, Orina, Ortopedia Técnica, Tenda) i textures electròniques (Podenco).
Però la música en viu també sonarà en altres punts de la capital de la Plana Alta. Per la vesprada, el Teatre Principal obrirà les portes a una de les veus renovadores de la música d’arrel valenciana: La Maria. La cantaora estarà acompanyada per Miquel Gil, un home que va obrir camí en l’actualització de les melodies mediterrànies. Més tard, la sala La Bohemia acollirà dues propostes més contundents d’indie, punk i rock dur: Viva Belgrado i Deaf Devils.
