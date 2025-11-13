'L’udol' de Begoña Tena gana el Premio de Teatro Infantil y Juvenil del Escalante

'L’udol' de Begoña Tena ha ganado el XI Premio de Teatro Infantil y Juvenil del Escalante con un texto que acerca la historia del viaje emocional de una madre y sus dos hijos que tienen que despedirse del padre, recientemente fallecido. Así lo ha decidido el jurado compuesto por Adrián Novella, Teresa de Juan, Gabriel Ochoa, Andrea Bella y Mafalda Bellido (ganadora de la edición anterior por el texto ‘El vol de Farasha’).

'L'udol' cuenta la historia de una madre y sus dos hijos que viajan en autocaravana a las montañas para despedirse del padre, recientemente fallecido. El trayecto se convierte en un viaje emocional que los reconecta con el pasado, los ideales y el amor de los padres. Entre el luto y la esperanza, la familia aprende a aceptar la pérdida y a continuar viviendo, guiados por el simbolismo de un lobo blanco que los observa.

Para la autora, Begoña Tena, recibir el Premio de Teatro del Escalante ha sido "una gran alegría y un refuerzo para continuar haciendo teatro y escribir de nuevo, después de muchos años, para público infantil y juvenil". "Ojalá esta obra -continúa- por su temática sobre los procesos de duelo, pueda servir para poder hablar y escuchar sin tabúes". Por último, Tena ha reconocido que le ha hecho "muy feliz" recibir este premio Escalante, "la escuela donde me formé como actriz", ha añadido.

Begoña Tena / Levante-EMV

La diputada de Teatros de la Diputació de València, Rocío Gil, ha destacado el "papel vertebrador de la Diputació de València en la promoción del teatro juvenil en nuestra provincia". En este sentido, Rocío Gil ha remarcado que la convocatoria de este premio “busca reconocer el talento y el esfuerzo de quienes acercan las artes escénicas al público más joven a través de textos que reconcilian a la juventud con el teatro". Además, ha destacado que, en este 40º aniversario, es “especialmente conmovedor” premiar un texto cuya autora ha sido parte de la Escuela Escalante en su proceso de formación como actriz.

Actriz, cantante y directora

Begoña Tena (Castellón de la Plana, 1978) es autora, actriz, cantante y directora de escena. Licenciada en Historia del Arte, realiza estudios de interpretación en el Teatro Escalante y asiste durante varios años a los cursos de performance y arte intermedia del poeta Bartolomé Ferrando. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y reconocimientos: en 2007 obtiene el accésit del Premio internacional María Teresa Leónde la Asociación de Directores de Escena de España con su obra 'Acuática'; también ha recibido el premio de la Critica Valenciana 2019 y el galardón a mejor texto de los Premios de la Generalitat Valenciana 2019 con su obra 'Tórtola'; el Premi Ciutat de Castelló (2020) por su obra 'Errantes'; el Premio al mejor texto de la Generalitat Valenciana (2021) por la obra en coautoría 'Presoners' de Albena Teatre; el Premio Íntim SGAE (2022) por la pieza breve 'Viva (Azul cian)'; y en 2023 extiende la obra a gran formato y es nominada a Mejor actriz y Mejor texto en los Premios de la Generalitat Valenciana-IVC y el Sindicato de actores.

En la actualidad, trabaja como actriz con la Compañía La Zafirina con el espectáculo 'Los que comen tierra', colabora con diferentes compositores como letrista e intérprete para música de escena, realiza talleres de dramaturgia para actores, y sigue en gira como actriz con la obra 'Viva'y el híbrido poético- sonoro 'Hibrit'con el artista sonoro Avelino Saavedra.