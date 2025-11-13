Mislata aparta a la Diputación de Valencia de la fundación del escultor Miquel Navarro

No pasa día sin que la Diputación de Valencia, convertida en un oasis de entendimiento al principio de la legislatura, sea escenario del enfrentamiento entre partidos, que se traslada incluso a otros ámbitos institucionales. El patronato de la Fundación Miquel Navarro, presidido por el alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa, ha informado a la Diputación de Valencia de que queda apartada de la fundación creada en julio de 2020 para poner en valor la obra del escultor valenciano.

Según informa en una carta Bielsa, que también es el líder provincial del PSPV y portavoz en la oposición de la diputación, en enero de 2021 el entonces presidente de la diputación, el socialista Toni Gaspar, fue designado como como patrono electo. Ahora, habiendo “transcurrido la duración máxima sin haberse producido su reelección por parte del patronato”, Mislata comunica a la diputación que decae su condición de patrono de la fundación. Fue el pasado 12 de enero de 2025 cuando se produjo esa salida, aunque se ha comunicado ahora, en un escrito remitido el pasado 30 de octubre.

La Fundació Miquel Navarro de la Comunitat Valenciana se constituye en julio de 2020 como entidad privada sin ánimo de lucro. La entidad partía de la voluntad del creador de conservar gran parte de su legado en su ciudad natal, donde vive y trabaja. Miquel Navarro tiene obra en algunos de los museos más importantes del mundo, como el Guggenheim de Nueva York y de Bilbao, la Fundación Lambert de Bruselas, el Nacional Centro de Arte Georges Pompidou de París, el Mie Prefectural Art Museum en Japón, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). También cuenta con esculturas públicas en más de medio centenar de ciudades.

El Museo del artista que está impulsando la fundación se encuentra en la recta final de sus obras de adecuación, y se espera que pronto abra sus puertas. El Ayuntamiento de Mislata señala el próximo mes de diciembre como el de la apertura del museo.

676.000 euros de aportación

El último movimiento se produjo el pasado mes de abril, cuando se realizó una visita del alcalde Carlos Fernández Bielsa junto con la vicepresidenta primera de la diputación, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, para comprobar el estado de las obras. Se da la circunstancia de que la diputación, además del respaldo institucional, ha impulsado económicamente el proyecto. Según la propia web de la fundación, las obras de reforma han sido financiadas por la Diputación de Valencia, a través de una subvención directa de 676.000 euros. Además, en estos años los presupuestos de la corporación han incorporado subvenciones nominativas para financiar actividades. En las últimas cuentas de 2025, las de la dana, que fueron respaldadas por el propio PSPV, Bielsa pactó con Mompó y Ens Uneix que se mantuviera una línea. Fueron 75.000 euros.

Disgusto en la plaza Manises

El movimiento ha sentado mal en el actual equipo de gobierno, formado por PP y Ens Uneix, sobre todo porque esta carta ha sido la única comunicación y han echado en falta “lealtad institucional”, señalan. Hasta la fecha, desde el cambio de gobierno, en julio de 2023, el actual equipo no había acudido a las reuniones del patronato. En la última, sin embargo, sí iba a acudir el responsable de Cultura, Paco Teruel, y fue entonces cuando se informó de que había decaído la condición de patrono de la fundación, un hecho que se ha oficializado en el registro de fundaciones.

"Todos los patronos cesados"

Desde el Ayuntamiento de Mislata restan importancia a este hecho. Hay simplemente una aplicación de la ley y los estatutos y un cese automático de patronos por expiración de mandato, señalan. De hecho, apuntan que “todos los patronos elegidos en la constitución del patronato de la Fundación (incluyendo los nombrados por el ayuntamiento), han cesado automáticamente por expiración del mandato para el que fueron elegidos”. Según señalan, el artículo 27 de los estatutos de la Fundación Miquel Navarro establece que el cargo de patrono tendrá una duración de cuatro años. Ahora mismo, el patronato está presidido por el alcalde, con el propio Miquel Navarro y Rafael Marí como patronos vitalicios y la concejala de Cultura Pepi Luján también como patrona.

Mislata espera mantener el apoyo

Sobre el futuro, la carta de Bielsa “agradece” a la diputación la contribución de la fundación en estos años, y “espera que la colaboración institucional y económica siga siendo fructífera en aras de garantizar el funcionamiento de una entidad con gran valor cultural”. Desde Mislata recuerdan que es habitual que la diputación dé subvenciones nominativas a asociaciones y fundaciones de las que no forma parte.

Este choque llega un día después de que otro encontronazo dialéctico entre Ens Uneix y el PSPV, en este caso con el secretario de Organización y concejal de Gandia, Vicent Mascarell, haya dejado en el aire algunas subvenciones extraordinarias previstas para el ayuntamiento de la Safor.