Anuel AA suspende su concierto de hoy en el Roig Arena
La actuación del artista puertorriqueño se aplaza por "motivos de salud" al 27 de noviembre en el mismo recinto
El cantante puertorriqueño Anuel AA ha cancelado "por motivos de salud" el concierto que tenía previsto celebrar esta noche en el Roig Arena de València.
Tal como ha comunicado el espacio de conciertos, "por motivos ajenos al Roig Arena, el concierto de Anuel AA en el Roig Arena se aplaza al 27 de noviembre"
"Ready pa' reventar"
"Corillo, sabemos que estaban ready pa’ reventar Valencia este 14 de noviembre, pero por enfermedad del artista nos toca mover el concierto -ha explicado la promotora del artista en sus redes sociales-. Anuel anda mal de salud y necesita frenar pa’ volver a la tarima como se tiene que volver: ROMPIÉNDOLA".
"Desde la promotora del concierto de Anuel AA, A Fuego Tours, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 14 de noviembre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 27 de noviembre de 2025", señala el recinto de conciertos en su nota.
Devolución de entradas
En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.
Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- Muere un niño de dos años atragantado por un anacardo en València
- La Guardia Civil detiene a dos hermanastros de 21 y 15 años por la agresión en Vinalesa al policía que sigue en coma
- El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
- Un análisis de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
- La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la 'operación Carrefour
- Corona se marcha del Valencia CF