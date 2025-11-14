Anuel AA suspende su concierto de hoy en el Roig Arena

El cantante puertorriqueño Anuel AA ha cancelado "por motivos de salud" el concierto que tenía previsto celebrar esta noche en el Roig Arena de València.

Tal como ha comunicado el espacio de conciertos, "por motivos ajenos al Roig Arena, el concierto de Anuel AA en el Roig Arena se aplaza al 27 de noviembre"

"Ready pa' reventar"

"Corillo, sabemos que estaban ready pa’ reventar Valencia este 14 de noviembre, pero por enfermedad del artista nos toca mover el concierto -ha explicado la promotora del artista en sus redes sociales-. Anuel anda mal de salud y necesita frenar pa’ volver a la tarima como se tiene que volver: ROMPIÉNDOLA".

"Desde la promotora del concierto de Anuel AA, A Fuego Tours, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 14 de noviembre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 27 de noviembre de 2025", señala el recinto de conciertos en su nota.

Devolución de entradas

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.