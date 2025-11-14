Novelda acoge la presentación de un nuevo libro sobre Jorge Juan

La Fundación Jorge Juan acogerá este viernes 14 de noviembre, a las 19:30 horas, la presentación del libro "Jorge Juan. Emblema de la Armada Española: su nombre en nuestros buques", escrito por Alejandro Anca Alamillo y Diego Quevedo Carmona. El acto se celebrará en la sede de la entidad, situada en la calle Argentina de Novelda, y contará con la presencia de los autores.

La obra, editada por la propia Fundación, rinde homenaje al insigne marino Jorge Juan y Santacilia (1713–1773), nacido en Novelda y considerado una de las figuras más destacadas de la ciencia, la ingeniería y la marina del siglo XVIII.

La casa natal de Jorge Juan en Novelda tras su restauración. / Áxel Álvarez

Según explicó uno de los autores Diego Quevedo, "esta modesta obra pretende ser un homenaje al Gran Marino del XVIII, a quien le cabe el honor de ver cómo hasta cinco buques de la Armada Española han llevado su nombre. El libro recoge precisamente el historial militar y marinero de esas embarcaciones".

El volumen repasa la historia de los cinco buques de guerra bautizados como Jorge Juan, que a lo largo de los siglos han mantenido viva la memoria del marino ilustrado en los mares del mundo.

El legado del noveldense

Hijo de una familia noble, Jorge Juan nació en la finca de El Fondonet, en Novelda, y desde muy joven mostró una excepcional capacidad intelectual. Fue matemático, astrónomo, ingeniero naval y diplomático, participando en la famosa expedición geodésica al virreinato del Perú, que permitió medir el meridiano terrestre y confirmar la forma de la Tierra.

Además, impulsó profundas reformas en la Armada Española, modernizó los astilleros y fue miembro de la Real Sociedad de Londres. Su figura representa el espíritu científico y humanista de la Ilustración española.