"Una quinta portuguesa" triunfa en unos premios Lola Gaos que reivindican la apuesta por el audiovisual valenciano

“Una quinta portuguesa”, la segunda película de la directora valenciana Avelina Prat protagonizada por Manolo Solo y María de Medeiros, ha sido la gran triunfadora de los VIII Premis Lola Gaos del audiovisual valenciano que se han entregado este viernes en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Este emotivo drama sobre las segundas oportunidades en el que Solo ("Tarde para la ira") da vida a un hombre sumido en la tristeza que decide suplantar la identidad de otro, se ha alzado con siete galardones -entre ellos, el de mejor largometraje de ficción y el de mejor dirección- en una gala en la que “La buena letra”, “Pequeños calvarios” y “La cena” también han sumado varios reconocimientos.

La ceremonia organizada por la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) y el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha confirmado el crecimiento sostenido del audiovisual valenciano ya que ha sido la edición con récord de participación y nuevas categorías.

Homenaje y reivindicación

Uno de los momentos más especiales de la noche ha sido el homenaje al guionista y dramaturgo Rodolf Sirera, que ha recibido el Premio de Honor de esta edición por su extensa trayectoria y su papel fundamental en la construcción de la narrativa audiovisual valenciana. El público del ADDA se ha puesto en pie para ovacionarlo, y el galardón le ha sido entregado por su amigo y compañero de profesión Carles Alberola.

Durante la gala, la presidenta de la AVAV, Teresa Cebrián, ha dedicado unas palabras a las personas afectadas por la dana y ha reivindicado el papel de la cultura como motor de recuperación.

La triunfadora de la noche

“Una quinta portuguesa”, de Avelina Prat, fue la gran triunfadora de la noche, con siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección, guion (Avelina Prat), música original (Vincent Barrière), montaje y postproducción (Juliana Montañés), sonido (Iván Martínez-Rufat) y actor protagonista (Manolo Solo).

Entre los trabajos premiados, también ha destacado “Un bany propi”, dirigida por Lucía Casañ, que se ha llevado el premio del jurado joven, otorgado por los académicos júnior de la AVAV, al mejor largometraje y el reconocimiento a mejor actriz protagonista para Nuria González. Por su parte, “Pequeños calvarios”, de Javier Polo, ha merecido los galardones de dirección de fotografía (Beatriz Sastre) y vestuario (Ruth Sempere).

Víctor Palmero ha recibido el premio a mejor actor de reparto por “Cel meu infern teu”, y Gloria March el de mejor actriz de reparto por “La cena”, cinta que ha sido reconocida además por su dirección artística, a cargo de Maje Tarazona. En dirección de producción ha sido premiada Lorena Lluch por “La buena letra”, dirigida por Celia Rico, que también obtuvo el reconocimiento en maquillaje y peluquería para Esther y Pilar Guillem.

Documentales y series

En el ámbito documental, “Equipo Crónica. Arte de trinchera”, dirigida por Rafa Sesa y Felipe Villaplana, se ha impuesto como mejor largometraje, mientras que “Los chicos con las chicas”, de Claudia García de Mateos, ha sido reconocido como mejor cortometraje documental. En animación, el premio al largometraje ha sido para “El tesoro de Barracuda”, de Adrià García, y el de cortometraje para “Carmela”, de Vicente Mallols. En ficción corta, el galardón ha sido para “Còlera”, dirigida por José Luis Lázaro. La categoría de canción original ha distinguido a “Caminar el tiempo”, compuesta e interpretada por Blanca Paloma y Luis Ivars para la película “Parecido a un asesinato”.

En cuanto a las producciones seriadas, “Favàritx”, de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing y Volf Entertainment, ha sido reconocida como mejor serie de ficción, mientras que “Informe”, en su segunda temporada, de Bisílaba, ha obtenido el premio a mejor serie documental. Por su parte, “BAMBAS!”, de DevilishGames, se ha alzado con el galardón a mejor videojuego. Una categoría que consolida su espacio dentro del ecosistema creativo valenciano y refuerza la singularidad de los Premis Lola Gaos como la única cita audiovisual del Estado que distingue el desarrollo de videojuegos.

La gala ha celebrado también por primera vez los premios a “formatos de proximidad”, en colaboración con el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. “Càmera i acció”, de Canals Ràdio, ha sido distinguido como mejor programa de radio de proximidad; “Xino Xano”, de Microfilm 2.0, como mejor programa de televisión de proximidad; y la campaña “All i Pebre”, de Mar Navarro Herráiz, como mejor campaña publicitaria comprometida.

Récord de participación

Con un total de 458 candidaturas presentadas, un 30 % más que en la edición anterior, esta octava convocatoria de los Premis Lola Gaos ha batido récord de participación y ha reflejado la fuerza creativa, territorial y profesional del sector audiovisual valenciano.

La presidenta de la AVAV, Teresa Cebrián, ha dedicado unas palabras a las personas afectadas por la dana y ha reivindicado el papel de la cultura como motor de recuperación: «Continuaremos a vuestro lado, porque esta es nuestra esencia». En un discurso que ha marcado el cierre de su mandato tras cuatro años al frente de la Junta Directiva, Cebrián también ha reclamado estabilidad institucional y una política cultural sostenida que garantice el desarrollo del sector. «Todavía nos falta una apuesta decidida por nuestras historias, nuestra lengua y nuestra gente. Pero nunca habíamos estado tan cerca de consolidar un sector fuerte, orgulloso y respetado», ha afirmado.

La presidenta ha destacado además la necesidad de ampliar la representación de las mujeres en la Academia y animó a sus compañeras a participar activamente: «Las mujeres apenas representamos el 30 % de las personas académicas. Compañeras, ¿a qué esperáis?». Con este mensaje, Cebrián volvió a subrayar la importancia de la igualdad, la cooperación y la fortaleza colectiva como pilares del sector.

Con este reconocimiento, la gala reafirmó el espíritu colectivo que ha guiado a la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual en los últimos años. La octava edición de los Premis Lola Gaos deja una fotografía nítida de lo que hoy es el audiovisual valenciano: un sector maduro, plural y en constante transformación, que celebra su presente mientras construye su futuro con orgullo y determinación.