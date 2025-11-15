Contexto Queer, la nueva librería de València que cambia los armarios por estanterías

En marzo de 2004 cerraba sus puertas El Cobertizo, la única librería en València que había en especializada en literatura gay, lesbiana, bisexual y de transgénero. Más de dos décadas después, la librera y escritora Carla Sáenz ha cogido el testigo para abrir en el 177 de la Avenida Primado Reig “Contexto Queer”, un nuevo espacio en el que la literatura LGTBIQA+ será la norma y no un género más en las estanterías.

Sáenz regresó a València tras once años viviendo fuera y en 2024 abrió en Tavernes Blanques, su pueblo, su primera librería, todavía generalista. Pero aquella pequeña se le quedó corta. No solo por el espacio, sino porque allí era difícil consolidar una comunidad lectora especializada. “Mi idea era tener una librería LGTBI+, pero era complicado que la gente se desplazara a propósito a Tavernes”, recuerda.

Por eso decidió entonces dar el salto a la ciudad. Encontró un local pequeño, casi un cuadrado perfecto, pero suficiente para poner en marcha su proyecto. Y la reacción no tardó: bastó colocar el rótulo con el nombre completo —Contexto Queer— para que las redes se dispararan. “No esperaba tanta expectación”, confiesa. La inauguración que tendrá lugar este domingo promete desbordar el aforo: “Seguramente tengamos que salir al parque de al lado”.

Algo más que una sección

¿Por qué pasar de una librería generalista a una “queer”? “Pues, porque yo soy del colectivo y mis amistades, la gente con la que me relacionaba en el mundo literario, también -responde Sáenz-. Entonces, quería darle esa salida a los libros que yo solía leer y que en otras librerías los encontraba en una pequeña sección temática como si fuéramos del colectivo ‘thriller’ o del colectivo ‘aventuras’”.

Para Sáenz, la especialización no consiste en aislar géneros, sino en integrarlos. Por eso, Contexto Queer funcionará como cualquier otra librerías, con secciones dedicadas a la fantasía, la literatura juvenil, el thriller, la romántica o la novela gráfica, pero en todas las secciones, sin excepción, la representación LGTBI+ será el hilo conductor. “La idea -explica la librera- es ante todo crear un catálogo bien elaborado y con muchísima variedad para que la gente a la que le apetece leer con este tipo de representación o verse reflejado en lo que lee, encuentre libros de cualquier estilo”.

Carla Sáenz, propietaria de la librería Contexto Queer de València. / JM LOPEZ

El catálogo

Así, el catálogo de Contexto Queer combinará obras escritas por autores del colectivo con otras cuyo contenido aborda identidades y experiencias diversas. Eso sí, evita especular sobre la orientación de quienes no lo hayan declarado públicamente: “Es una línea fina. Intento no incluir a nadie si no lo tengo claro”. Entre sus referentes cita nombres actuales como Alana S. Portero, Clara Duarte o Taylor Jenkins Reid, así como las obras de no ficción de referentes del colectivo como Billy Porter o Elliot Page.

Por suerte, señala Sáenz, una librería como la suya tiene cada vez más que ver con la idea de ofrecer un producto determinado que de ser un lugar seguro y discreto para adquirir ese producto determinado. “No es una cuestión de tabú porque cada vez hay menos prejuicios, pero sí está bien saber que en ningún momento, cojas el libro que cojas, nadie te va a mirar raro ni te va a juzgar”.

Son cosas que cada vez ocurren menos, pero que ocurren. “Cuando tenía la librería en Tavernes tuve al típico idiota que vio algunos libros que tenía allí y dijo ¡Oh, qué asco! Y me tiró un poco de cosas así en el mostrador, pero ya está. Cuando fundas una librería con esta línea ya te esperas que algo pueda pasar. Idiotas hay en todas partes”.

Librería Contexto Queer, en València. / JM LOPEZ

El "boom" juvenil

Buen ejemplo de que los tiempos están cambiando es el hecho de que la estantería que a Sáenz le ha costado menos de llenar ha sido la de literatura juvenil.

“Hace diez o quince años todavía daba esa sensación de que las novelas sobre personas del colectivo siempre tenían una parte negativa, como un castigo, como que siempre se les trataba con ese estigma -recuerda-. Y ahora es todo lo contrario: las novelas transmiten positividad, aceptación y una sensación de que perteneces al mismo mundo que los demás. Es algo súper chulo porque las personas que están intentando entenderse encuentran en los libros unos referentes y unas historias con las que pueden verse reflejadas”.

La experiencia en Tavernes ya le demostró a Saenz que una librería es, también, un espacio social. Clubs de lectura y escritura, presentaciones, actividades temáticas… Todo eso quiere replicarlo en València, aunque el local sea más pequeño. “La idea es crear comunidad”, afirma. Y sí, el local es pequeño, pero la librera confía en su página web —aún en construcción— para hacer llegar su catálogo más allá de València: “Hay muchísima gente que no tiene acceso a una librería así. La web es fundamental para llegar a ellos”.