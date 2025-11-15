La grande bellezza

No sé ustedes si son de cuidarse la piel o no, de los que envejecen con arrugas y canas, o se tiñen y tienen un médico estético de cabecera. Yo pertenezco al segundo tipo, y confieso ser una convencida total de los beneficios de la cosmética, sobre todo desde que descubrí la rutina coreana de belleza gracias a mi hermana Cayetana Agreda Fitera. La diferencia en mi piel de hace tres años a día de hoy, es un abismo (teniendo en cuenta además lo sensible y con tendencia acneica que la tengo)

Por ello, pasé una mañana encantada de la vida en la perfumería Laguna, donde Andrea Laguna nos dio una charla espectacular sobre hábitos de belleza, gracias a un estudio que acaban de hacer. Para que se hagan una idea, descubrimos datos tan interesantes como que las mujeres españolas piensan que cuidarse por dentro es la nueva forma de cuidarse por fuera.

El consumo en el mundo de la belleza está en auge, y nos gusta prevenir antes que agotar, la gente no espera a que se acabe el producto para comprar uno nuevo. A partir de los 45 años, tiene mucho peso sentirse bien y verse guapa. Las más jóvenes usan las cremas sobre todo como prevención de enfermedades de la piel.

Conforme aumenta la edad, aumenta el gasto en belleza (las de 55 a 64 años son las que más gastan). El producto estrella de la rutina de belleza que casi todas usan es la crema hidratante para la cara, seguido del desmaquillante, y la mayoría tiene entre 10 y 20 productos de maquillaje en casa, y se maquillan a diario.

Lo que más me ha llamado la atención del estudio es que las personas prefieren el consejo experto de una persona, a la página web, y la evidencia científica del producto es importante. Por el contrario, la consumidoras usan cosmética sostenible principalmente para tener menos químicos en su piel, no por preocupación por el medioambiente… Todo esto lo estuve comentando después con José Vicente Laguna, Inma Aznar, Inmaculada Brusel y Eva Marcellan.

Mi querida Eva estuvo también en la inauguración de la nueva tienda de La Folie Santander en València. Confieso que me tienen ganado el corazón, porque me hicieron un estudio de colorimetría (algo desconocido para mí) donde me dijeron que soy cálida (no fría) y que mi estación es el otoño oscuro. Imagino que la mayoría de ustedes que me leen, no entienden nada de lo que hablo, es normal, a mí me pasaba lo mismo. Simplemente, gracias al estudio que me hicieron, ahora sé que colores de ropa, pelo, y complementos ven mejor conmigo, realzan mi piel y esconden ojeras. Si no me creen, háganse una colorimetría en la tienda con Estefanía Moreno, una maravilla.

Paula Martínez Tormo, persona al frente de La Folie, me pareció una mujer emprendedora, valiente, muy simpática, y agradable. En los tiempos que vivimos donde nadie quiere correr riesgos, ella los corre gustosamente pero con cabeza. Ahora cuenta con el respaldo de Lanzadera, lo que la ha llevado a decidirse a abrir tienda en nuestra ciudad. Descubrí de manera accidental, además, que es íntima amiga de una amiga mía, Ana Sena (una 'coach' certificada y fantástica, por cierto)

La colección que tiene en la nueva tienda frente al Mercado de Colón es toda ella bonita, el espacio, la ropa y los complementos (estoy IN-LOVE con una pulsera que tiene blanca y oro) Pero el problema de comprar todas en la misma tienda, es que de repente te encuentras con que llevas la misma blusa (preciosa de rayas rosas) que dos personas más, cosa que le pasó a Elena Ravello, Angela Plá y Arancha Pérez-Pous, que no entiendo cómo no se hicieron una foto las tres juntas, habría quedado muy divertido.

Estaban por allí también Rocío Perez Pérez, Marta Catalá, Cristina Velez, Victoria Aznar, Lorena Oliver o Salomé Corell, con preciosos diseños de la firma (claramente nos habíamos coordinado todas de manera telepática, porque yo llevaba una estupenda falda larga estampada de leopardo, que me chifla)

Me encantó ver también por allí a Paula Bernal, Sandra Montalt, Begoña Clerigues, Paloma Tarregal, Mari Carmen Bañuls, Laura Cabedo, Sonia López, Ampi Romero, Malo Orozco, Carmem García y Patricia Bonilla, que disfrutaron de una mañana muy refrescante.

La semana ha terminado con una fiesta muy especial para mí, el 90 cumpleaños del pintor Enrique Senís Oliver, a quien conozco desde hace muchos años y que le pintó un precioso retrato a mi madre. Enrique es un hombre culto, de aguda inteligencia, y con estilo de pintura muy personal. Sus cuadros pueden encontrarse en los museos y colecciones privadas más importantes de todo el mundo. Prohombre de lo Rat Penat, entre otras distinciones, ha vivido en países muy diferentes como Suiza, Grecia o Estados Unidos y ha conocido a personas y personajes de muy variado pelaje, como Ava Gardner, Onassis o Espartaco Santoni.

En Estados Unidos ha pintado murales en edificios emblemáticos, como el Lincoln Center, y en València pintó un famoso mural para el Politécnico. Su espléndida casa en el centro histórico, y que personalmente me parece una de las casa más bonitas que he visto en mi vida (y he visto mucho) se ha convertido en punto de reunión social y cultural de destacados miembros de la sociedad valenciana.

No podemos hablar de Enrique sin mencionar a su alter ego, David Philips, fantástico músico y compañero fiel los últimos cuarenta años, que además de manager, se encarga de llevar adelante todo lo que tiene que ver con las exposiciones del pintor. Mis hijos adoran a David porque cada vez que están con él, creen estar viendo a Papá Noel.

Pero ¡menuda fiesta de cumpleaños que organizó! Ya entrar en la casa es una experiencia sensorial en sí misma, con esos cuadros maravillosos, la pared de pan de oro con la enorme figura africana, y los preciosos jarrones chinos. ¿Hablamos de ese biombo de Coromandel de tres metros de alto? Es que no hay lugar donde reposar la vista que no te quieras llevar algo a casa.

En la entrada estuve hablando de esto mismo con Ángela Pla, Mayrén Beneyto, y Eva Marcellan. Por cierto que Ángela y Eva llevaban unos vestidos de brocado preciosos, que al parecer habían comprado en una tienda londinense y que me robaron el corazón.

La fiesta fue muy animada, gracias a que David y un amigo nos amenizaron cantando y tocando la guitarra, y hubo mucha gente cantando famosas canciones como el pintor Vicente Marzal, Pedro Guillem, Peter Szigeti, el Dr. Santiago Rincón, Jorge Blanquer, Vicente Aguilar, Eloy Durá, Vicente Macías, o el Dr. Fran Villalba (que operó con éxito a Enrique el año pasado)

Guapísimas estaban Carmen de Rosa, Paz Olmos, Laura Fitera, Marisa Marín, Inmaculada Sobrino, Mamen Rivas, Toña Játiva, Pura Barber, Blanca Fitera, Amparo LLácer, Maribel Molins y Pilar Josa.

Había amigos del pintor de toda la vida como Mario Molinari, Silvia Centanni, Cristina Martinez, Pablo Serra, Silvia Peñalba, Antonio Castillo, Elisa Rubio o Vicente Serra, entre muchos otros.

Permítanme ustedes que termine este artículo de hoy felicitando a mi querido Ricard Camarena por su merecidísimo primer puesto este año en la prestigiosa guía de los '55 Restaurantes', del crítico gastronómico Santos Ruiz. En su décima edición, presentada por Joan-Carles Martí, director de este periódico, estuvieron también presentes Quique Dacosta, Vicky Sevilla, Begoña Rodrigo o Cuchita Lluch. Sin duda un premio más que merecido. ¡Enhorabuena, Ricard!

Cuánta belleza de cuánto tipo he tenido esta semana, hedonismo del bueno y con buena compañía. Qué afortunada me siento.