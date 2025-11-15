Lucía, Claudia y Tinho llevan la pasión OT a València

El "estoy flipado" de Tinho es la versión "esto es mu fuerte" de Nuria Fergó hace veinte años. Y en parte es un milagro, porque, durante bastante tiempo, dio la sensación de que el fenómeno Operación Triunfo estaba en extinción. Que, saturado por la competencia de los mil y un realities y talents y por el evidente descenso de popularidad de sus protagonistas -el mercado del disco es el que es y no se puede superpoblar de más cantantes-, iría decayendo. Sin embargo, tal como se decía en la cola, han dado en el clavo buscando el nicho en el que cobrar vigor nuevamente: "al estar en Prime, van a su público. No tienen horario, lo puedes ver en cualquier momento y está en las plataformas que ven los jóvenes, no en la tele".

Y esa es la razón por la que la matinal del sábado pasó en l'Alquería del Basket con una animación redoblada. El sonido de los balones de cadetes y alevines baloncestistas se mezclaron esta vez con gritos y cánticos propios del fenómeno fan. Allí han acudido las dos cantantes valencianas que sobreviven en el concurso, Claudia Arenas y Lucía Casani, junto al gallego Tinho, para recibir el aliento incondicional de sus seguidores. O quizá habría que decir seguidoras, porque eran niñas de y entre 12 y 18 años las que responden abrumadoramente al prototipo de admiradoras.

Lucía recibió con entusiasmo a sus fans / OT

Y vigor porque desde medianoche estaban ya las primeras apostadas en la cola. Y las que no, desde el alba, aún de noche para, cuando llegaron en autobús los tres proyectos de artistas, rodear completamente no ya el complejo deportivo, sino llegar al aparcamiento de Hermanos Maristas.

Se abrieron las puertas para seguir la cola en el interior y una vez llegaron, convenientemente blindados, los tres, recibieron el beneplácito general en forma de gritos y cánticos de los hits más celebrados. Y a partir de ahí, la sesión de contacto con el mundo exterior. Saludo, foto, abrazo y selfi; saludo, foto, abrazo y selfi. Poniendo siempre buena cara, tanto con la número uno de la lista como con la quinientos de la cola. Porque Gestmusic sabe en cada momento lo que tiene que hacer para cuidar lo que no deja de ser una gallina de huevos de oro. Y no son nada sin los incondicionales. A los que se les da lo que buscan. Hacen sus propios programas a base de jovencitos con móvil y micrófono entrevistando en directo, que sus jóvenes clientes devorarán en cualquier momento. A través del teléfono siguen el directo de youtube y mientras, los impagables padres las acompañan durante las horas de espera.

Y hay que reconocer que los proyectos de artistas lo hacen bien. Interactúan del primer al último minuto, tratan con familiaridad a los admiradores. Seguramente porque, quizá no hace mucho tiempo, ellos también hicieron alguna cola en busca de una firma con un artista, fuera en formación -lo conocido como "triunfito"- o consolidado y famoso, que es lo que todos esperan ser.

El "universo Lucía"

En ese contexto, la que se lo paso en grande fue Lucía Casani. La joven de Paterna jugaba en casa y lo demostraba generosamente. Y como también aparecían amigas y conocidas de Paterna, saltaba y gritaba de alegría. Estar en una nube, seguramente, es lo más parecido. Si quieres foto, te da foto y si le pides otra, también. Generosa en el esfuerzo porque la gente está con ella.

Allí acudió su familia directa, cinco personas, con el preceptivo pase Vip, pero el universo Lucía es mucho mayor. Belle de Z es su "mamá musical" y Victoria es su "tía postiza" y aguardan para reencontrarse con ella. Son días difíciles, porque Lucía está nominada. "Tenemos la esperanza de que no le va a pasar nada. Estamos nerviosos y sufrimos desde el casting, desde la Gala 0, pero esta semana aún más".

Toda Paterna se ha volcado, pidiendo el voto para su ilustre vecina. "Sagredo ha hecho una campaña muy buena, el Valencia CF ha ayudado... estamos muy contentos por el apoyo". En la cola se llega a comentr incluso que su nominación tiene también su punto de trampa: que es para estimular el televoto. O que es una forma de meterle tensión al concurso. E ingresar dinero.

Familiares y amigos de Lucía esperan su turno / Eduardo Ripoll

Y se deshacen en elogios. "Ella, cuando entró, quería aprender y mejorar y le ha ido muy bien porque su evolución es enorme. Ella es, ahora mismo, la esencia de Operación Triunfo: alguien que llega sin aprendizaje, que viene de abajo. Y está cambiando a mejor cada semana. La formación es maravillosa y estamos convencidos de que la veremos muy pronto en escenarios".

Obligatorio el disco... que no escucharán

Todo funciona como una máquina bien engrasada, incluyendo la propia contradicción del acto como tal: firmar unos discos que las admiradoras y admiradores jamás van a escuchar. Y no por falta de ganas, sino porque empiezan a escasear los aparatos reproductores en casa. ¿Para qué, si todo viene ya por listas de reproducción? Pero para recibir una firma y dar un achuchón hay que llegar con el "cedé" en la mano. Luego se perderá por cualquier cajón mientras el poster, firmado, permanecerá en la pared de la habitación. Recuerdo de un sábado de cola, felicidad y selfi.