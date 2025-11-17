Los empresarios teatrales reivindican "recuperar el territorio perdido" tras la dana

El Ateneo Restaurant de València ha acogido este lunes la Trobada de Premis Avetid 2025 con la que la Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques ha retomado sus galardones y se refuerza como punto de encuentro entre empresas, profesionales y artistas de teatro, circo, danza y nuevos lenguajes. Entre los premiados con el Avetid d’Or figuran Cebe Muntatges Teatrals, Companyia Ferroviaria, Pot de Plom, Hongaresa y La Troupe Malabó, y se ha rendido homenaje a profesionales como Joan Raga y Fernanda Medina.

La presidenta de Avetid, Mª Ángeles Fayos, ha dado la enhorabuena a todos los premiados y premiadas, “que son el mejor ejemplo a seguir”, y puso en valor su trabajo, talento y resiliencia y el de la propia asociación. “Si trabajamos juntos, podemos avanzar mucho más, y así lo hacemos desde nuestra asociación desde hace más de 30 años, escuchando a nuestras empresas asociadas en su diversidad y colaborando con las asociaciones profesionales de escénicas trasladando estas necesidades a las instituciones públicas”, ha subrayado Fayos.

"Necesitamos ser especiales"

La representante de los empresarios teatrales también ha hecho mención en su discurso a los efectos de la dana del pasado año en el sector. “La cultura necesita correr, recuperar el territorio perdido, romper con la tristeza y trabajar más y mejor -ha proclamado Fayos-. Necesitamos ser especiales y lo somos cuando se nos mira y se nos apoya”. Por ello, ha dado las gracias a todas las personas y entidades “que este año se han volcado más que nunca con nosotros trasladando toda su ayuda por la dana”.

La entidad ha estrenado este nuevo formato de premios con un acto más sencillo e íntimo, aunque lleno de sorpresas. Dirigido por el guionista y director Julio Martí, ha sido conducido por el cómico y actor Rafa Alarcón, que junto con Pepa Cases, también cómica, presentadora y actriz, han conseguido transmitir toda la emoción que supone este reconocimiento con un punto también cómico y reivindicativo.

Los premiados

El momento más emotivo ha llegado con la entrega de premios de manos de compañeros y compañeras de la profesión. El equipo de Cebe Muntatges Teatrals, con la formación de Xarop Teatre y un talento creativo inconfundible como sellos de identidad, han sido los primeros en recoger el Premi Avetid d’Or a la trayectoria. Un reconocimiento que también ha recibido Companyia Ferroviaria (Elx), renovadora del lenguaje teatral con una constante reflexión humana que ha roto barreras.

La sátira conectada con la actualidad y las raíces valencianas a lo largo de sus 33 años también le ha valido a Pot de Plom este galardón de Oro. Completan la lista Hongaresa Teatre, con una treintena de producciones y creadora del festival ‘Al Crepuscle’, entre sus muchos logros; y La Troupe Malabó, que ha acercado la figura del clown a todos los públicos desde una cuidada estética y su constante investigación de nuevos lenguajes.

Avetid también ha querido reconocer con el Premi Estimat la figura de Joan Raga, fallecido el pasado mes de julio, por ser todo un emblema del teatro de calle; así como el impulso a la difusión de la dramaturgia contemporánea y a la documentación y formación de la que puede presumir Fernanda Medina, Premi Estimada 2025. Además, el Premi Entitat ha reconocido los 40 años de producción, exhibición y formación de Escalante, el teatro de la Diputació de València, todo un referente en el acercamiento de las artes escénicas a la infancia y la juventud.