Fundació Hortensia Herrero acostarà el seu patrimoni als arquitectes tècnics
Els professionals podran conèixer "de primera mà i amb condicions específiques" el contingut artístic del CAHH i participaran en visites tècniques
El Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de València (COAT València) i la Fundació Hortensia Herrero han signat un conveni de col·laboració que acostarà el patrimoni i l'art contemporani al col·lectiu d'arquitectes tècnics col·legiats i impulsarà la seua participació en les activitats del Centre d'Art Hortensia Herrero (CAHH).
El conveni ha segut signat per Salvador Mocholí, vicepresident de COAT Valencia, i Alejandra Silvestre, directora de la Fundació Hortensia Herrero.
A través d'este acord, els professionals de l'arquitectura tècnica podran conèixer "de primera mà i amb condicions específiques" el contingut artístic del CAHH i participaran en visites tècniques especialitzades centrades en la restauració arquitectònica i la conservació de l'edifici històric que alberga el CAHH, un de les "noves fites culturals de la ciutat" després d'una obra de rehabilitació que és un "referent en el seu àmbit".
Esta col·laboració, valoren ambdues parts en un comunicat, "reforça el compromís compartit d'ambdues entitats amb la cultura, el patrimoni i la integració de l'art en l'entorn urbà valencià, destacant la labor de l'arquitecte tècnic com a garant de la qualitat, la sostenibilitat i la preservació del patrimoni construït".
