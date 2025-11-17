El pianista valenciano Antonio Galera culmina su residencia en la Hispanic Society

El pianista valenciano Antonio Galera pone fin a su paso por la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York, donde ha sido artista residente durante la temporada 2025.

Su residencia comenzó en febrero con el proyecto Cordes y continuó en mayo junto a la violinista Leticia Moreno dentro del programa Spanish Landscapes. Finalizará su estancia en la institución estadounidense con dos recitales programados para el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.

Correspondencia personal

Así, el próximo día 20, el concierto 'Música y letra' se inspira en referencias musicales encontradas por Galera en la correspondencia personal conservada en la Biblioteca de la Hispanic Society.

El programa incluye obras de Enrique Granados, Joaquín Turina, Astor Piazzolla y otros compositores.

Durante este concierto se realizarán lecturas de cartas de Joaquín Sorolla, Rubén Darío, Gabriela Mistral o Federico García Lorca, artistas que mantuvieron un vínculo directo con Nueva York.

Galera estará acompañado en el escenario por Tommy Mesa (violonchelo), Julia Choi (violín) y Enriqueta Somarriba (piano).

Después, el 4 de diciembre, 'Cuadros de una exposición, en diálogo con Christopher Rothko', será el recital de clausura y en él se presentan obras de Granados y Mussorgsky, además del estreno mundial de dos piezas para piano compuestas por el compositor también valenciano Francisco Coll, encargadas expresamente por la Hispanic Society y por Galera: 'Tenebrae (dedicada a Zurbarán)' y 'Disparates (dedicada a Goya)', artistas presentes en la colección del museo.

Antonio Galera nació en València, estudió flauta y piano en el Conservatorio Joaquín Rodrigo con Victoria Alemany, Adolfo Bueso y Joaquín Gericó, donde recibió el premio extraordinario de fin de carrera. Continuó su formación con los pianistas Philippe Entremont y Luis Fernando Pérez y obtuvo el Diplôme de Concertiste de l’École Normale de Musique de París y un Máster en Interpretación Solista del CSKG de Madrid becado por la Yamaha Music Foundation of Europe, AIE, el Institut Valencià de Cultura, la Comitée Roussel y Juventudes Musicales de Madrid, beca recibida de S.M. la Reina Sofía. Además, ha recibido más de veinte galardones, incluyendo el otorgado al mejor intérprete de música española en el Premio Iturbi de València.