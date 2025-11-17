La Universitat homenatja Maria Beneyto amb la lectura continuada de "La dona forta"
La Biblioteca Històrica celebrarà el Dia del Llibre Valencià amb una jornada especial dedicada a l'escriptora que inclou també una visita a l'exposició sobre la seua trajectoria
La Biblioteca Històrica de la Universitat de València celebrarà el pròxim 19 de novembre una jornada especial dedicada a l’escriptora valenciana Maria Beneyto (1920-2011), amb motiu del Dia del Llibre Valencià. Per seté any consecutiu, la institució se suma a aquesta commemoració mitjançant una lectura continuada, que en aquesta ocasió estarà centrada en la seua obra narrativa més emblemàtica, "La dona forta".
Cada 20 de novembre es recorda la publicació, en 1490, de la primera edició del Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, considerada una peça fonamental en la literatura valenciana i un dels primers referents de la novel·la europea moderna. La Biblioteca Històrica conserva un dels tres únics exemplars coneguts d’aquesta edició incunable.
Lectura continuada i exposició
Al llarg de la jornada, més d’un centenar de participants llegiran fragments de "La dona forta", novel·la guardonada amb el Premi Joan Senent en 1965 i publicada dos anys després. L’obra aborda l’emancipació femenina i constitueix un referent en la narrativa valenciana del segle XX.
Paral·lelament, es podrà visitar l’exposició itinerant «Maria Beneyto: vida ferida de lletra», cedida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que repassa els moments més significatius de la vida i la trajectòria literària de l’autora, reconeguda com a Escriptora de l’Any 2025 per l’AVL.
Una figura essencial
Maria Beneyto va publicar tant poesia com narrativa, va viure la Guerra d’Espanya i la postguerra, i va explorar en la seua obra la complexitat de la condició femenina. Va publicar nombrosos poemaris, entre altres "Altra veu" (1952), "Eva en el temps" (1952), "Criatura múltiple" (1954) –guardonada amb el Premi València de poesia– i "Ratlles a l’aire" (1956) –Premi Ciutat de Barcelona.
La seua trajectòria va ser reconeguda amb nombrosos guardons, com el Premi Ausiàs Marc de poesia (1976), el Premi de les Lletres Valencianes de la Generalitat Valenciana (1992), el Premi Nacional de la Crítica en poesia en llengua catalana (2003) o el Premi Lluís Guarner (2009), entre molts altres. Malgrat la seua rellevància i extensa obra, l’escriptora no gaudeix del protagonisme literari d’altres figures contemporànies ni disposa de l’espai que mereix en la literatura.
Informació pràctica
Les activitats, d’accés lliure i gratuït, es duran a terme el 19 de novembre, de 10:30 h a 19:00 h, a la Sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica (Centre Cultural La Nau). El públic assistent podrà gaudir també de diverses intervencions musicals a càrrec d’integrants de l’Orquestra de la Universitat de València.
