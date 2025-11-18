Ana Duato y Darío Grandinetti llevan al Olympia "las mordidas emocionales" de 'La Música'

Los actores Ana Duato y Darío Grandinetti llevan al Teatro Olympia de València "las mordidas emocionales" de "La Música", una historia de "pura pasión" que reflexiona sobre "el amor, la igualdad, la independencia y la búsqueda de la identidad propia".

La obra, un texto de Marguerite Duras, dirigido y versionado por la dramaturga valenciana Magüi Mira, se ha presentado este martes en el Olympia y ha contado con la presencia de sus dos protagonistas, los actores Ana Duato y Darío Grandinetti.

'La Música' --que se podrá ver desde el 18 hasta el 30 de noviembre en el teatro-- cuenta la historia de un reencuentro: tras dos años apartados, Él y Ella se ven en un hotel para cerrar los trámites de su divorcio. A lo largo de esa noche emergen recuerdos de amor y dolor en un clima en el que callar o hablar lo cambia todo. Una historia de pura pasión, dolor, humor y sexo.

La actriz valenciana ha asegurado que, para ella, interpretar esta obra en València es "un placer" y, hacerlo en un teatro como el Olympia, le hace "muchísima ilusión" y le llena de "satisfacción" después de "tantos años sin hacer teatro".

Ana Duato llevaba sin subirse a las tablas de un teatro más de 25 años desde la obra 'El hombre elefante' (1998) pero, confiesa que, cuando Magüi Mira le ofreció el papel de esta obra, pensó que "era el momento de volver al teatro" y que, además, cuando se sumó Darío Grandinetti "no" tuvo dudas de que "era el proyecto que deseaba hacer para volver después de tantos años".

Sobre el texto, la intérprete ha indicado que está lleno de "muchas cosas": "Habla de la magia del amor pero también de la igualdad, de la independencia, de la búsqueda de la identidad propia. No solo habla del amor de pareja, habla de todas esas conexiones humanas, emocionales que hay entre los seres", ha subrayado.

"La partitura del amor"

Asimismo, ha asegurado que la historia tiene "mordidas emocionales" que genera en el público "pequeños milagros" que les hacen reflexionar sobre sus propias vivencias. "Es un trabajo que va directo a la emoción, al espectador y a la reflexión", ha apuntado.

Por su parte, el Darío Grandinetti ha incidido en que uno de los méritos que tiene la obra es que "plantea el conflicto desde un lugar de igualdad que, en la época en la que Marguerite Duras escribió la obra, no existía".

"El feminismo estaba surgiendo, ella era una de las puntas de lanza", ha indicado el actor, al tiempo que ha afirmado que en el texto se ve "un empoderamiento del personaje femenino poco habitual para esa época".

En cuanto a la puesta en escena, Duato ha comentado que la directora ha conseguido con su composición cumplir con una de sus máximas: "que se levante el telón y ya le produzca una emoción al espectador", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que esta emoción "no solo" la ha conseguido con la escenografía, "sino con la luz y con todo el trabajo de movimientos" que, a su juicio, "son otros personajes".

Sobre el título de la obra, la actriz ha destacado que, para Duras, la música es "la partitura del amor" y que, en esa partitura, "también hay silencios". "El amor forma parte de quienes somos, por mucho que se haya terminado, forma parte de nosotros, de nuestras experiencias y la música es esa partitura que a lo largo de tu vida te acompaña", ha concluido.