Martin Garrix caldea València como cabeza de cartel de un nuevo festival de electrónica
El Peligrofest se celebrará en el Estadi Ciutat de València y el DJ neerlandés es la primera confirmación de un line up que se irá desvelando este invierno
Un nuevo festival de música electrónica llega a la ciudad y lo hace, a tenor de su primera confirmación, pisando fuerte. Martin Garrix, uno de los más cotizados de la escena internacional, desplegará sus alas en València en el Peligrofest, una nueva cita musical que se celebrará en el Estadi Ciutat de València en un cartel que se irá desvelando a medida que la gran fecha se acerque.
El DJ neerlandés se encuentra entre los más prestigiosos productores de música del mundo cuando ni siquiera ha cumplido los 30 años. Martijn Garritsen (Amstelveen, Países Bajos, 1996) lleva una década codeándose con todos los músicos que escuchaba de niño, como David Guetta, Tiësto o Armand Van Buuren. Fue precisamente en la actuación que hizo Tiësto en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 cuando Garrix supo lo que quería hacer: crear y remezclar música electrónica.
Desde entonces, sus canciones y remixes han superado los doce mil millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify, ha sido elegido mejor DJ del mundo por la prestigiosa revista DJ Mag durante cinco años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024; solo Guetta le superó en 2025), ha sido cabeza de cartel en festivales como Coachella, Lollapalooza, Ultra Music Festival o Tomorrowland y ha colaborado con Dua Lipa, Bono y The Edge (U2), Khalid, Macklemore, Troye Sivan o Bebe Rexha.
No está mal, si lo vemos desde la perspectiva de aquel chaval que, con solo 17 años, revolucionó las pistas de baile y los festivales de medio mundo con “Animals” (2013), su primer gran éxito internacional que hoy cuenta con 477 millones de escuchas, superadas ampliamente por otros temas como 'In the name of love' (1.600 millones de reproducciones) o 'Scared to be lonely' (1.400 millones de escuchas).
Cuando tocará Martin Garrix en València
El popular DJ acuará por primera vez en València y le seguirá, en el marco de este festival, una rethaíla de nombres propios de la música electrónica que llenará de ambiente el estadio del Levante UD. así, el festival se celebrará el próximo 25 de julio de 2026. El festival abrirá sus puertas a las 17.00 y finalizará su programación a la 01.30, y prevé convertirse en una de las citas obligadas para los fans de la música electrónica en toda España. Las entradas están ya disponibles, desde 55 euros, a través de Peligrofest, Fourvenues y Tickelio,
Suscríbete para seguir leyendo
- Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto
- Ale-Hop, un imperio que comenzó buscando sonrisas
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- El colegio de Ontinyent que moldeó a Pérez Llorca, Juan Roig y Jorge Rodríguez
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Per l'Horta denuncia que el desvío de la Saleta destruirá 150.000 m² de huerta protegida
- La granja valenciana donde nunca se va la luz