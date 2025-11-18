Martin Garrix caldea València como cabeza de cartel de un nuevo festival de electrónica

Un nuevo festival de música electrónica llega a la ciudad y lo hace, a tenor de su primera confirmación, pisando fuerte. Martin Garrix, uno de los más cotizados de la escena internacional, desplegará sus alas en València en el Peligrofest , una nueva cita musical que se celebrará en el Estadi Ciutat de València en un cartel que se irá desvelando a medida que la gran fecha se acerque.

El DJ neerlandés se encuentra entre los más prestigiosos productores de música del mundo cuando ni siquiera ha cumplido los 30 años. Martijn Garritsen (Amstelveen, Países Bajos, 1996) lleva una década codeándose con todos los músicos que escuchaba de niño, como David Guetta, Tiësto o Armand Van Buuren. Fue precisamente en la actuación que hizo Tiësto en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 cuando Garrix supo lo que quería hacer: crear y remezclar música electrónica.

Desde entonces, sus canciones y remixes han superado los doce mil millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify, ha sido elegido mejor DJ del mundo por la prestigiosa revista DJ Mag durante cinco años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024; solo Guetta le superó en 2025), ha sido cabeza de cartel en festivales como Coachella, Lollapalooza, Ultra Music Festival o Tomorrowland y ha colaborado con Dua Lipa, Bono y The Edge (U2), Khalid, Macklemore, Troye Sivan o Bebe Rexha.

No está mal, si lo vemos desde la perspectiva de aquel chaval que, con solo 17 años, revolucionó las pistas de baile y los festivales de medio mundo con “Animals” (2013), su primer gran éxito internacional que hoy cuenta con 477 millones de escuchas, superadas ampliamente por otros temas como 'In the name of love' (1.600 millones de reproducciones) o 'Scared to be lonely' (1.400 millones de escuchas).

Cuando tocará Martin Garrix en València