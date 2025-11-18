El retrato sin guion de Mariola a su hermana en 'Love u, Carme'

Mariola se propuso hacer un retrato de su hermana Carme. No solo de ella, sino de su manera de ver el mundo. Una óptica que convive con la del resto de la sociedad, pero que no percibimos a menos que tengamos cerca a una persona con diversidad intelectual y descubramos, en primera persona, que la vida no se interpreta de una única manera, por mucho que la norma establezca unos marcos generales. Los más subversivos se saltan esos parámetros y leen la realidad de formas tan interesantes que merecen ser contadas. Así lo pensó Mariola Morera cuando, hace dos años, se embarcó en un viaje hacia el universo de su hermana que ha desembocado en '<3 u Carme' ('Love u, Carme', que en castellano se traduce como 'Te quiero, Carme').

Este primer trabajo audiovisual de Morera nace de una combinación de objetivos. El primero es poner sobre la mesa otras formas de contar historias más allá de la denuncia -“que también la hay”, matiza Mariola- y mostrar la capacidad que tienen algunas personas de interpretar la realidad desde otros códigos. “Todos tenemos el mismo punto de vista, una mirada unificada, pero con esta película intentamos demostrar que hay muchos más”, explica la directora, que estrenará el filme el 20 de noviembre en los cines ABC Park de València, antes de llevarlo a Madrid y Barcelona y, posteriormente, a festivales de cine.

Junto al artista y director creativo Abel Iglesias, “queríamos ver a través de sus ojos cómo se comunica, porque nosotros racionalizamos de forma parecida, pero ella no”. Carme, sin embargo, posee una intuición más desarrollada, sin un sesgo estructural que la condicione, y mide los tiempos de otra forma. “Al revisarla a ella, te revisas a ti mismo y tus procesos”, cuenta Mariola.

Durante veinte días rodaron su vida cotidiana: sus costumbres, sus movimientos, los lugares que frecuenta y cómo se relaciona con ellos. Grabaron también en su clase, junto a compañeros que, desde distintas diversidades intelectuales, transitan otras realidades. El resultado permite acercarse a personas que forman parte de la sociedad pero que quedan fuera de nuestro entorno inmediato y que, a veces, la propia masa deshumaniza. “Es una persona carismática que te desmonta”, asegura la directora.

Uno de los aspectos más relevantes de esta producción es que se haya realizado sin guion previo. A lo largo de esos veinte días se grabaron todos los brutos y ha sido en la posproducción cuando el equipo, dirigido por Morera e Iglesias, ha decidido el hilo narrativo. El resultado es un ensayo fílmico construido tras una revisión intensiva de horas y horas de metraje, escogiendo cuidadosamente cada escena y cada plano para construir un relato.

El filme se inscribe así en el 'cinéma vérité', la corriente del cine francés de los años 60 que retrata la realidad sin dulcificarla ni transformarla en exceso en la posproducción, apoyada en la improvisación y en la mínima intervención del equipo en lo que se registra. De este modo, Carme aparece en pantalla “con una pureza excepcional -explica su hermana-, sin performar nada, con absoluta naturalidad”.

Estética y fotografía

Otra de las claves es su apuesta estética: una fotografía muy cuidada y una dirección de arte con peso propio. Aunque han rodado en buena parte de los espacios reales de Carme, también han incluido escenas ficcionadas en las que la protagonista se desplaza a escenarios más extremos, componiendo un relato paralelo que permite adentrarse en otro nivel de su mundo. No hay entrevistas ni testimonios: el documental se sostiene en la realidad y la ficción de Carme.

“Nació en 1999 y para ella los emoticonos son muy importantes; siempre va encontrando corazones. De ahí que el título recurra al triángulo y al número 3 (<3), que forman un corazón”, explica la directora. Carme no tiene un diagnóstico cerrado que defina su diversidad, pero sí atravesó una insuficiencia renal por la que tuvo que someterse a un trasplante de riñón que le donó su madre, Tona Catalá, pareja del expresidente de Les Corts, Enric Morera.

Mariola no oculta el papel fundamental que ambos han tenido en la vida de Carme. “Ella es dependiente en muchos sentidos, pero mis padres siempre han peleado para que fuera lo más independiente posible. La educación que le han dado -como a mí- ha sido la de no hurgar en la herida. Siempre se ha normalizado todo lo que pasaba: iba con ellos a todas partes y estudió en un colegio normal hasta que pasó a uno especializado con una atención más concreta”, explica Mariola. “En mi familia nunca ha sido nada excepcional; se ha llevado con naturalidad y Carme nos ha aportado muchísimo”.

De la filosofía a la moda

Para Mariola Morera, este es el primer proyecto audiovisual que aborda de forma íntegra. Estudió Bellas Artes y cursó un máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo antes de adentrarse en la cinematografía, el lenguaje que más le interesa explorar. También ha hecho incursiones en la moda y trabaja en producción televisiva, aunque tras el documental '<3 u Carme', está decidida a continuar por este camino con el rodaje de un thriller ambientado en l’Albufera.