Una "Traviata" seria y digna

Obra: La Traviata, de F.M. Piave y G. Verdi. Compañía Ópera 2001, Coro Lírico Siciliano y Ballet Español de Murcia. Yeonjoo Park, soprano; Haruo Kawakami, tenor; Jiwon Song, barítono; Emnuelle Collufio, bajo; Aurelio Palmiro, barítono; Erika Protamo, mezzo; Sara Cundare, soprano; Federico Garisi, tenor. . Ballet Español de Murcia. Directora Matilde Rubio. Compañía Ópera 2001 y Coro Lírico Siciliano. Director de escena: Aquiles Machado; Director Artístico: Luís Miguel Lainz y Director de la Orquesta Sinfónica 2001: Martin Mázik.

Verdi firmó su Traviata en un momento de madurez absoluta, cuando varias de sus obras maestras como Macbeth, Luisa Miller o Rigoletto se escuchaban en toda Europa. Al Real y al Liceo llegaron de inmediatamente después del estreno italiano. A continuación vendrían partituras como La Forza del destino, Un ballo in maschera, Don CarloAida. El drama de Violetta Valery es una de sus obras mas representadas mundialmente que aquí hemos escuchado en varias ocasiones en el propio Olympia, la Rambleta, el Principal y, por supuesto, en les Arts. Opera 2001 es un grupo lírico profesional con excelentes cantantes, cuidada puesta en escena y apropiada escenografía, apoyados por una orquesta reducida de excelentes músicos y jóvenes cantantes. Sus producciones se presentan con total respeto y dignidad bajo la batuta el maestro eslovaco Martín Mázik, director de reconocida experiencia y la supervisión escénica del tenor venezolano Aquiles Machado, director artístico de la Ópera de La Coruña. Junto a Carmen, La Bohème y La Flauta Mágica, La Traviata es una de las óperas mas representadas en todo el mundo. Y posiblemente la que contiene más fragmentos que el público de inmediato reconoce y una orquestación insuperable desde el Preludio inicial, ejemplo de sutilidad y fineza que pone de manifiesto la atmósfera triste y sombría de aquella desgraciada historia de amor, basada en La Dama de las Camelias, de Dumas.Todo gracias a los decorados sobrios pero determinantes.

"La Traviata" en el Olympia. / L-EMV

La soprano coreana Yeonjoo Park, que dio vida y voz a la descarriada cortesana Violetta Valery, empezó un tanto nerviosa pero poco a poco se entrego completamente al personaje con una voz potente que fue ganando a lo largo de la obra para culminar en un impresionante y conmovedor Addio al passato. Su compañero, el tenor japonés Haruo Kawakami, de bello timbre, supo compensar las limitaciones en el volumen con desenvoltura escénica como el desgraciado Alfredo. Pero el triunfador de la noche fue el coreano Jiowon Song quien en todas sus intervenciones demostró una excelente linea de canto, potencia y aplomo de primerísimo orden. Y asi lo entendió el público que le premió con la mayor ovación de la noche. No fueron menos aplaudidos la mezzo Erika Prostamo, como Flora, Sara Cundare como Annina, y Coluffo, Palmiro y Parisi. Y por supuesto el Coro Lírico Siciliano, de Francesco Costa y el vistoso Ballet Español de Murcia, que dirige con total imaginación Matilde Rubio. Seguro que vuelven pronto. Fue una serata realmente gratificante en el Olympìa, teatro que precisamente se inauguró en 1915 con una excelente temporada de ópera dirigida por la valenciana María Llácer.