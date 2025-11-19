Brahms. Gatti. OCV. No hay palabras

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Integral de la Sinfonías de Brahms (primera jornada). Daniele Gatti (director). Programa: Tercera y Primera sinfonías. ­Lu­gar: Palau de les Arts (Auditori). Entrada: Alrededor de 1.200. Fecha: Martes, 18 noviembre 2025.

A no ser que seas un Machado o un Cortázar, hay ocasiones en las que faltan las palabras para reflejar lo sentido y vivido. Y, efectivamente, no hay palabras para contar lo que se sintió, vivió y escuchó el martes en el Auditori del Palau de Les Arts. Estar para sentir. Euforia y emoción, admiración, felicidad y orgullo… Todo ocurrió en la primera jornada de las dos que comprende el ciclo integral de las (cuatro) sinfonías de Brahms que esta semana ofrece el maestro Daniele Gatti al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

En este primer programa, las sinfonías Tercera y Primera, así, por este orden. El próximo, con las sinfonías Segunda y Cuarta, será hoy jueves. Y, en plan amigo melómano, ya le digo que no se lo pierda por nada en el mundo. Así comprenderá el lector la frustración de este crítico al sentirse incapaz de contar lo que realmente pasó el martes en el Palau de Les Arts, y que, a buen seguro, volverá a ocurrir esta tarde.

No es solo que las sinfonías de Brahms sean maravillosas, cosa que todo el mundo sabe. Ni que Gatti sea una de las máximas batutas de nuestro tiempo, o que la Orquestra de la Comunitat Valenciana sea un “Ferrari” sinfónico como se ha escrito y dicho en diversas ocasiones. Tampoco que la confluencia de estas tres maravillas haya cuajado, como era previsible, en un Brahms “memorable”. Fue más que eso. Sensaciones y sentimientos. ¿“Mariposas en el estómago”? Quizá.

Daniel Gatti (Milán, 1961) tiene a Brahms metido en la piel, pero también en la cabeza. Interiorizado. Expansivo y apasionado. Un Brahms que, como explica el propio director en la entrevista aquí publicada el martes, es cercano a Mendelssohn-Bartholdy. Robusto y palpitante. Apasionado y vibrante. Lírico y vehemente a un tiempo. Efusivo, transparente... Alejado de cualquier ñoñería. De tiempos vivos y pulso decidido, pero que también se congela para explayase con sutiles luces románticas.

De la solemnidad pétrea del comienzo de la Primera sinfonía, al milagro del “Poco allegretto” de la Tercera; de la melodiosidad sencilla y casi nocturnal del “Andante” de esta misma sinfonía, al ímpetu, primero contenido y luego centelleante, del último tiempo de la Primera sinfonía. Gatti no exagera, y ni siquiera se entromete en la partitura. Se limita a escucharla y dejarla vivir por sí misma; a encauzar sus tensiones y distensiones. Engarza armonías y melodías. Tiene claro, clarísimo, lo que es la sinfonía, y sabe, con precisión alquimista, cómo transmitirlo y contagiarlo a la orquesta.

Se le veía feliz y encantado al frente de la OCV. También -¡cómo no!-, a sus músicos, visiblemente fascinados con el Maestro -así, con mayúscula- que tenían ante sí. “Es estimulante trabajar con una orquesta tan empeñada en la búsqueda de la verdadera calidad”, dice Gatti en la referida entrevista. Y, efectivamente, “verdadera calidad” lució una Orquestra de la Comunitat entregada al dictado del Maestro. Sonó esplendorosa, con respuesta viva y escrupulosa a los mil y un matices que marcaba una batuta que hacía música con el gesto y no dejaba entrada ni detalle sin marcar y subrayar. Todos y uno, hicieron música a lo grande y de verdad, y sonaron sin excepción a tono con las orquestas que habitualmente dirige Gatti.

La excepcionalidad de los trompas solistas -Bernardo Cifres en la Tercera sinfonía, Jesús Sánchez en la Primera-; el lujo del cuarteto solista de maderas -Magdalena Martínez, Christopher Bouwman, Vicente Alberola, Salvador Sanchis-; el concertino Gjorgi Dimcevski y todo el resto de la OCV sin excepción bordaron una de las mejores actuaciones en sus casi veinte años de vida. Más cuajada y hecha, el conjunto mantiene el vigor y virtuosismo de los impactantes años fundacionales, cuando tan asiduamente trabajaba con Lorin Maazel y Zubin Mehta. Hoy, como entonces, la Orquestra de la Comunitat es la gloria del sinfonismo español. ¡Qué felicidad escuchar este Brahms a este “Ferrari” y a este Maestro! No lo olviden: este jueves, a las 19:30 horas, puede disfrutarlo en el Palau de Les Arts. Quedan entradas y las “mariposas en el estómago” están aseguradas… Por cierto, no había programas de mano.