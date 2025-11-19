El castillo cristiano que dormía bajo un pequeño pueblo valenciano: todo apunta a que es el más antiguo de la C. Valenciano

Nuevas excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos de un castillo cristiano del siglo XIII. Los hallazgos podrían confirmar su antigüedad histórica en Valencia.

Desde el año 2018 se están realizando excavaciones en la zona del castillo de Portell, un pequeño municipio de apenas 155 habitantes censados, situado en la comarca de Els Ports. Este último mes se han retomado estos trabajos para poder habilitar esta zona como espacio cultural. Con esto, el equipo de arqueólogos se ha puesto a excavar para hacer los trabajos previos en la mejora del 'corro'. Con los descubrimientos de estos trabajos, se está en camino de confirmar una sospecha, que Portell tiene el castillo cristiano más antiguo de todo el territorio valenciano.

Las excavaciones se están haciendo como trabajo previo a la instalación de una zona cultural. "Estos trabajos arqueológicos se están realizando dentro del proyecto arquitectónico del Ayuntamiento para poder habilitar el recinto superior del castillo como un espacio donde poder disfrutar de actividades culturales y lúdicas al aire libre. Se quieren colocar unas graderías y un escenario móviles para poder disfrutar de espectáculos en esta zona", afirma Álvaro Ferrer, alcalde de Portell.

Desde las primeras excavaciones de 2018 se distinguió la muralla de un metro y medio de ancho que rodeaba el recinto superior del castillo, la distribución y la cronología de este. Se afirmó que se trataba de un castillo cristiano de mediados del siglo XIII. Durante los últimos trabajos de este mes están saliendo a la luz cinco muros que se sitúan de manera perpendicular a la muralla que datan también del siglo XIII; esto genera la hipótesis de que sea el castillo cristiano más antiguo de la comunidad.

Además, hay localizadas tres de las torres de la muralla. Este año se ha acabado de excavar la tercera torre y se está profundizando en la zona de delante de esta. Los próximos trabajos se harán en la zona del cementerio medieval. En este ya se excavó en 2018 y se encontraron cuatro soterramientos. "Este año se prevé ampliar estas excavaciones del cementerio, situado en la zona central del recinto superior, y ver si hacemos nuevos descubrimientos", explica Joan Palmer, el arqueólogo.

Esta obra se está llevando a cabo gracias al Plan Impulsa de la Diputación de Castelló y a las ayudas de la Consellería de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, que suman alrededor de unos 300.000 euros.

Así pues, con las obras de habilitación de la zona del 'corro' como espacio cultural y lúdico, Portell puede haber descubierto un tesoro que lleva desde el siglo XIII en el municipio, el castillo cristiano más antiguo de todo el territorio valenciano.