Cuatro y perfectos

Segunda visita a la SFV del Cuarteto de Cuerdas Seikilos (antes vinieron en 2023) confirmando el nivel musical de sus componentes, todos jóvenes músicos y excelentes instrumentistas, quienes, desde los primeros compases, dieron sensación de seguridad ante los pentagramas elegidos. Es lo que tiene el saber trabajar en conjunto y sin improvisaciones, siempre a la escucha de cada compañero, destacando en el momento justo y desde el respeto absoluto a la partitura.

Los violines de Gönemann y Quintanilla encantaron por su sonido amalgamado, perfecta afinación y en continuo intercambio melódico, Vázquez demostró que la viola aporta un sonido especial y, finalmente, el cello del valenciano Olóriz destacó por la calidez sonora y el aplomo de sus intervenciones. La escuela de Mannhein tuvo en Richter uno de sus máximos valedores con un extenso catálogo de obras (28 misas, 2 réquiems, un oratorio y 6 cuartetos de cuerdas, etc.).

Los Seikilos eligieron el nº1 del 0p. 5, en sol menor, típico ejemplo de un clasicismo tardío que ellos tradujeron con una ampulosa ejecución. Del gaditano José Muñoz Molleda incluyeron su Cuarteto nº 1 en fa menor, compuesto en plena República. Alumno de Conrado del Campo en Madrid y de. Otorrino Respighi en Roma, Molleda compuso no pocas bandas sonoras de películas como Carmen la de Triana (1938), La vida en un hilo (1945) o Nada (1947) y su concierto para piano y orquesta lo estrenó Leopoldo Querol. Muy interesante resultó conocer su primer cuarteto no exento de algunos flashes nacionalistas que los Seikilos expusieron con perfección y claridad. Para finalizar, otra obra de repertorio: el Cuarteto nª 2, op. 13 escrito por un jovencísimo Mendelssohn.

Como muchos compositores del periodo romántico, el alemán falleció antes de cumplir los 50 años, lo cual no le impidió escribir un extenso número de obras que perduran en el repertorio de solistas y orquestas. Su interpretación fue realmente ovacionada pero no concedieron el esperado bis reclamado por los socios.Seguró que en su próxima visita incluirán cuartetos mas novedosos del siglo XX y XXI.