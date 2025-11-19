‘Los días lentos’ reflexiona en el Rialto sobre la vejez y la muerte

El Teatre Rialto estrena este jueves 'Los días lentos', la última producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC). La obra, escrita y dirigida por la dramaturga alicantina Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016, se mueve entre la confesión y la ficción para indagar en la vejez y la muerte. La obra se centra en la fragilidad humana en el ocaso de la vida. En ‘Los días lentos’, la autora recibe la noticia de la demencia de su propio padre, al tiempo que escribe una obra sobre el Alzheimer. Los ajustes con el pasado, la ficción y el mundo onírico ofrecen una salida al desconsuelo.

La pieza podrá verse del 20 al 30 de noviembre y contará con una función accesible el día 29 adaptada con subtitulado y audiodescripción.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora ha contado ques ta pieza "es un ejemplo del trabajo que desde IVC se quiere abordar. Por un lado, llevar a escena temas que nos interpelan como sociedad y que nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales, como son, en este caso, la vejez y los cuidados. Por otro lado, generar una estructura de producción estable para que creadores e intérpretes puedan abordar el espectáculo con las condiciones óptimas de trabajo”.

Lola Blasco, dramaturga y directora de la obra, ha señalado que “hemos querido alejarnos de la forma típica de abordar la vejez. Nos hemos adentrado más en lo onírico, en lo estético, y hemos huido de los lugares comunes asociados al envejecimiento. No porque estos no existan, ni mucho menos porque queramos negarlos, sino porque la obra ha sido también una manera de buscar, a través de lo estético, una forma de consuelo”.

Además, ha añadido que la pieza "también plantea el tema del Alzheimer, pero desde una dimensión más confesional: ¿qué implica cuidar de otros?, ¿cómo se vive ese momento de la existencia? Creo que es una obra profundamente humana, que apela a la compasión hacia todos los seres humanos”.

Reparto coral

El reparto está integrado por Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe. Además, el equipo artístico cuenta con Etna Suárez en la ayudantía de dirección y dramaturgia musical, la composición musical de Voro García, el diseño y realización de escenografía de Luis Crespo y el diseño de iluminación de Manolo Ramírez, a los que acompaña un gran equipo de profesionales valencianos.