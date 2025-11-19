El acto revolucionario de dormir entre obras de arte

¿Puede uno dormir entre piezas de arte? Ahora sí. Pattern Chineso, el estudio con raíces en Pekín y base creativa en València, vuelve a cuestionar los límites de la creación con su última propuesta: una colección de ropa de cama serigrafiada, numerada, concebida para llevar el arte al espacio más íntimo de la casa.

Este nuevo capítulo del colectivo mantiene la premisa con la que nació: reivindicar lo manual frente a la producción en cadena y fundir el arte con la vida. Con 'Dormir es resistir', amplían su filosofía creativa dando nueva vida a piezas antiguas de alfarería valenciana transformadas en objetos subversivos. “De ahí pasamos a vestir paredes de espacios públicos y, posteriormente, decidimos adentrarnos en territorios más privados. La cama, como lugar profundamente humano, íntimo y cotidiano, es donde queremos estar ahora”, señala Carlos Arroyo Galaxia, director creativo de Pattern Chineso.

“En la sociedad contemporánea está mal visto descansar. Parar significa detener la actividad social y el reloj del consumo. Por eso, el hecho de descansar o dormir se convierte en una acción antisistema, algo que, por descontado, nos encanta”, explica.

'Dormir es resistir', la colección artística de Pattern Chineso para dormir entre obras de arte. / PC

El estudio, que ha colaborado con Maison Margiela y representó a España en la Design Week de Pekín, insiste en que su naturaleza no es la moda, “sino un proyecto concebido desde el prisma del arte; vestir a las personas ha sido una forma de materializar nuestro manifiesto”, señala Arroyo.

Por eso, esta nueva colección basada en el 'polka dot' (el estampado de lunares, en inglés) se presenta como una edición no limitada, pero sí única y distinta en cada pieza, gracias a la técnica artesanal de la serigrafía. Son fundas nórdicas, sábanas y fundas de cojín en tonos azules, rosas, blancos, marrones o verdes, estampadas con lunares realizados con tinta especial lacada. No solo invitan a contemplar el resultado, sino también a reflexionar sobre el papel del sueño y del parón productivo en la sociedad contemporánea.

'Why fall in love when you can fall asleep', la colección de camisetas que completan la ropa de cama lanzada por Pattern Chineso. / PC

En esa misma línea lúdica, la colección se acompaña de prendas para vestir en la calle: camisetas de manga corta y larga con el mensaje 'Why Fall in Love When You Can Fall Asleep?' (“¿Por qué enamorarse si puedes dormirte?”, un juego de palabras con sentido en inglés), que funciona como la punta del iceberg del manifiesto que acompaña esta intervención artística, siempre desde la ironía.

Pattern Chineso opera también como diagnóstico y respuesta: reinterpreta la frialdad de la producción industrial -patrones repetidos, estampados masivos, perfección fabricada en serie- y la transforma en obras únicas que conservan el pulso humano. Un estampado aparentemente desordenado y azaroso que, de algún modo, ironiza sobre esa fabricación sin preguntas, sin alma, sin intención. “El lunar es un símbolo nacido de un gesto mecánico e instantáneo que se puede hacer con un bote de spray. Es un estampado repetible de forma automática y queríamos representar con esta secuencia la producción en masa de la industria. A pesar de parecer sencillo, se convierte en un acto repetitivo que te ayuda a no pensar”, explica.

Todas las piezas se diseñarán bajo demanda, tomándose el tiempo necesario -en torno a dos semanas- para ser confeccionadas de forma consciente y respetuosa con el proceso. Si Pattern Chineso nació como una reflexión crítica y tangible sobre el consumismo contemporáneo, esta nueva etapa traslada esa crítica al territorio del descanso: dormir es resistir, un acto político.