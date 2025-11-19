Fundació Bancaixa presenta l'exposició Caleb de l'artista Cristina Babiloni
L'exposició mostra l'univers simbòlic de l'artista castellonenca que planteja una reflexió sobre la interacció de l'ésser humà i el seu entorn, així com sobre el fluir de la naturalesa
AB
La Fundació Bancaixa acull "Caleb" de Cristina Babiloni, que revela les inquietuds creatives de l'artista castellonenca entorn de la relació entre l'home i la naturalesa, així com entre la matèria, la llum, el color i les textures, que són elements essencials en les seues obres. La presentació ha comptat amb la participació del president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón; la comissària, Alicia Ventura; i l'artista Cristina Babiloni.
La mostra està integrada per una trentena d'obres de mitjà i gran format, gran part d'elles realitzades exprofeso per a la seua presentació al públic en esta exposició en un recorregut que inclou pintura, escultura i instal·lació.
Les formes i colors de la naturalesa inspiren el treball presentat en "Caleb", que planteja una reflexió sobre la interacció de l'ésser humà i el seu entorn, així com sobre el fluir de la naturalesa. L'exposició revela la mirada de Cristina Babiloni sobre el món natural, especialment els oceans i el fons marí, que han influenciat el seu treball en els últims anys. A partir dels seus materials de referència com a teles d'arpillera, arenes i pintura acrílica, cartons, ceràmiques, i experimentant amb altres nous com el metacrilat en algunes peces, Babiloni aconseguix desenrotllar un ecosistema marí amb el seu propi imaginari, tenint sempre les formes orgàniques com a inspiració constant en el seu treball.
En esta mostra, a més, s'incorporen les últimes peces de l'artista, centrades en la contemplació de terres, volcans i matèries terrestres que generen noves formes i paisatges.
El recorregut per la sala permet establir una connexió entre diferents idees: l'ús múltiple de materials naturals (terra, arena, pigments, minerals, cera, òxids, sal, cendres…) que connecten amb l'entorn i el territori; la relació entre cos i gest, amb matèria que no sols s'aplica, sinó que es manipula amb el cos; i la temporalitat amb les superfícies rugoses i erosionades que evoquen processos geològics o marins com la sedimentació o l'erosió.
L'obra de Cristina Babiloni, els referents artístics de la qual s'assenten en la lluminositat de William Turner i la complexitat de Anselm Kiefer, es caracteritza per la superposició de matèries amb les quals intercala la seua producció pictòrica amb la creació d'escultures, amb la inspiració orgànica i biològica que li proposa la contemplació de la naturalesa en constant transformació.
Amb motiu de l'exposició s'ha editat un catàleg amb la reproducció de les obres exposades i un text de la comissària. Dins del seu programa de mediació cultural i artística, la Fundació Bancaixa oferix visites comentades de la mà d'un expert especialista en art i mediació cultural.
De l'expressió cromàtica a la ruptura de formats
El color i el seu efecte domina les obres de Babiloni. No es tracta del color seleccionat, sinó de la mescla resultant per al relat de la seua història. Juntament amb la densitat del seu volum, resulta evident el corrent de pintura expandida que s'esvara fora de l'obra impactant en la retina tant com en el fons del propi mur. Acompanyada d'una riquesa de materials de rebuig convertits en materials amb un valor escultòric molt ric, el resultat és la imatge il·lusòria alhora que real d'un paisatge tàctil, amb un relleu quasi com un espill del natural.
Babiloni s'enfronta a més amb els formats més tradicionals proposant espectaculars peces que generen noves lectures, trencant amb les formes establides i connectant el seu treball en una certa manera amb l'art de l'antiguitat clàssica. Així mateix, intercala la seua producció pictòrica amb la creació d'escultures sempre amb la inspiració orgànica i biològica que li proposa la contemplació de la naturalesa, amb una presència rotunda en la seua producció artística.
La incorporació de la ceràmica en la seua obra vol explorar eixa transformació constant, entenent l'argila com un material porós i simbòlicament afí a estos processos identitaris.
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas
- Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la 'caja negra' de la emergencia del 29-O