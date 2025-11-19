Juan del Val: "Mazón no me parece un personaje de novela porque no da ni para un cuento'

¿Viene 'con ganas de todo' como Vera?

Generalmente, soy una persona con ganas de todo, todo el rato. Me gusta mucho vivir y que me pasen cosas. Ahora estoy muy feliz. Lo que creía que iba a pasar con la novela es lo que está pasando. Las novelas te gustan o no te gustan y ese es un ejercicio de libertad. Sé que mi trabajo no le puede gustar a todo el mundo, pero la gente se está enganchando y le cuesta soltar la novela. Me dicen que es adictiva, hace reflexionar y entretiene. En algunos episodios te excitas, en otros lloras y en otros sientes nostalgia. En ese sentido sabía que iba a gustar y está gustando.

¿Le gustaría que la gente, como Antonio, no le juzgara?

Yo no juzgo nunca. Hablo de la actualidad, doy mi opinión y procuro hacerlo con honestidad. En las novelas tampoco juzgo a los personajes. Todo forma parte del juego. Lo que no veo tolerable es construir una corriente de odio. Una crítica, sí, pero ir más allá... Crear odio, joder, me parece feo.

¿Empieza a cansarse de tener que justificarse?

No me justifico. Lo que pasa es que me va la marcha. Tengo 55 años y me han pasado muchas cosas en la vida como para que un señor detrás de un ordenador me desestabilice...

¿No le duelen las críticas?

Algunas no van de mi novela. Van de otra historia. Hay una corriente de garantes de la pureza literaria y yo creo que lo que escriben es pura frustración. Lo paso mal cuando veo gente a la que quiero y lo pasa mal. He estado en sitios mucho peores que este.

Juan del Val, ganador del Premio Planeta, en las instalaciones de Levante-emv / Miguel Angel Montesinos

La polémica le hará vender más que, a la postre, es lo que quiere Planeta.

Se está vendiendo una barbaridad. La verdad es que yo sabía que iba a ir muy bien pero está siendo impresionante y eso me da muchísima alegría. Lo que sucedió era previsible y mucha gente no lo soportó por lo que se creó una corriente de odio y de descalificaciones antes de salir la novela. El Planeta no es un premio de un autor ni a una trayectoria, es el premio a una novela que, cuando se publicaron las críticas nadie había leído aún.

Pues las críticas parece que le están beneficiando. Es el Planeta más vendido en los primeros cinco días.

Es difícil de medir, pero perjudicado parece ser que no. El Planeta tiene dos pilares, uno que tiene que ver con la calidad y otro con lo comercial. Entiendo que el jurado tiene esos códigos. Planeta quiere conseguir lectores y acercar los libros a la gente. Algo que, por cierto, no puedo entender cómo le puede parecer mal a nadie. ¡Qué delito es llevar gente a las librerías!

Lo que nadie le niega es que, desde su primera novela, es fiel a su estilo y tiene su público. Un estilo sin filtros que molesta a los críticos y entusiasma a los lectores.

Es mi séptima novela y ya tengo un público que, si no firmara, sabrían que es mía. Tengo el estilo que me gusta hacer. Mis novelas son entretenidas y fáciles de leer, dos conceptos muy importantes. Que sea fácil de leer es muy difícil de conseguir. Una cosa es que sea fácil y otra cosa que sea simple. Y los mediocres lo confunden. Quiero hacer una literatura fácil y que el lector rasque, que encuentre pensamientos, digamos, profundos. También llevo a algún lugar bastante profundo en cuanto a los sentimientos. Hay reflexiones, hay emoción, hay risa. Y todo eso va en capas diferentes porque hay muchos tipos de lectores. Hay un lector que puede leer la novela y dice... me he entretenido; otro lector que dice... joder... hay pensamiento, reflexiones, emociones. Algunos entienden la novela perfecta y otros solo se quedan con una parte. Y también me parece bien. Lo que yo procuro es que te cueste soltar el libro y eso no es tan fácil de hacer. Si otro prefiere contar la misma historia en 1200 páginas, también lo puede hacer y es lícito. Pero este es mi estilo. No tiene mayor historia. Y te puede gustar o no gustar.

¿Por qué esta historia?

Quería contar una historia de amor entre dos personas muy distintas de condición, origen social, edad. Había releído Últimas tardes con Teresa y ahí surgió. Una vez que empiezo a escribir, van sucediendo las cosas. Me apetecía hablar de amor entre hermanos y de cuando se llega tarde a decir te quiero. Del amor de madre e hijo, de las cosas no dichas y la reconciliación.

¿Conoce o se ha encontrado a muchas Veras?

Muchas.

Es muy duro que una persona nunca se haya atrevido a equivocarse.

Creo que hay muchas mujeres, entre los 40 y 55, que llega un momento en el que se dan cuenta de que se les ha obviado demasiado o que no se ha dejado ser. Y quieren ser y hacer. Ese momento vital de las mujeres me gusta mucho y ahí está Vera. Quería que fuera una mujer sin problemas económicos ni cargas de hijos, para poder hacerse cargo de ella misma, de recuperar quién es, de saber por qué un día dejó de pintar, de por qué se conformó con una vida confortable que al final es la que le acabará agobiando.

Le traslado dos frases de sus protagonistas para que me las valore aplicándoselas a usted: Una es 'Escribir te hace pensar mejor' y la otra 'Ser feliz no es tan difícil'.

Son mías, sí. Hice mucho tiempo psicoanálisis y me salvo de muchísimas cosas. Y para mí escribir tiene mucho de psicoanálisis. Entro en los personajes para descubrir qué les pasa por dentro. Escribo para pensar, no pienso para escribir.

Portada de "Vera, una historia de amor" / Levante-EMV

¿Cuándo pensó que esta podría ser su historia más importante?

Si tú no piensas que estás haciendo lo mejor que has hecho hasta ahora, es imposible que continúes en el siguiente renglón. Una vez hecha estaba muy satisfecho, porque me salió lo que yo quería hacer.

¿Con qué sensación gustaría que se quedara el lector al cerrar el libro?

La sensación de haber vivido emociones y de qué ha merecido la pena. Me gusta cuando me dicen que se hace corta. Me encanta.

Usted es guionista y la novela es muy visual, ¿hay posibilidad de adaptación audiovisual como ha ocurrido con Las hijas de la criada de Sonsoles Ónega, también premio Planeta.

Hay una manera directa de narrar que tiene mucho que ver con el audiovisual pero yo reivindico la novela. Si se llevara al cine o serie, pues fenomenal. Pero si no, no pasa nada. Yo he escrito una novela. Todo lo que pase después me da igual. Pero yo reivindico la novela.

Tanto en El Hormiguero como en La Roca, opina de la actualidad. ¿Qué le genera más quebraderos de cabeza: opinar o escribir?

No me genera quebradero de cabeza nada. ¿Sabes lo que pasa? Me gusta que se me escuche y no se vea lo que yo he dicho a través de titulares. Esto ya me está empezando a preocupar un poco. Quien ve El Hormiguero sabe lo que yo opino. Yo tampoco defiendo mi novela. Mi novela está en una librería para que la compre quien le dé la gana.

Es un polemista y un provocador profesional, ¿Vera es una provocación más o su novela más sincera?

En absoluto. Es un personaje y mi novela.

¿Qué ha significado ganar el Planeta, aparte del millón de euros?

Una oportunidad. Soy escritor y voy a estar escribiendo hasta que me muera. El premio es una oportunidad para llegar a más lectores.

¿En estas historias podría aparecer un personaje que se parezca a Mazón? Está siendo todo, con permiso de las víctimas, muy novelesco.

Mazón no me parece un personaje de novela porque no da ni para un cuento. Es terrible todo lo que ha pasado y el dolor que ha generado, pero me parece un personaje muy menor.