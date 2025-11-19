De línea al pie de página a llenar cinco salas del IVAM: La generación valenciana que se atrevió a más

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) se ha propuesto con su nueva exposición poner en valor un período histórico que únicamente se ha conocido como una nota al pie. Un movimiento discreto pero no por ello intrascendente y que por fin, de la mano de los comisarios Joan Ramón Escrivà y Nacho Paris, ha tomado forma en una muestra que ocupa cinco salas del museo. Un período artístico inevitablemente ligado a uno histórico: la postguerra y el Franquismo, que habitualmente han opacado la prolífica creación pictórica, arquitectónica y escultórica que se produjo entre 1947 y 1960. Todo ha quedado aglutinado en ‘Atreverse a más. València antes del arte normativo’, que se podrá visitar desde el jueves 20 de noviembre.

A través de esas cinco salas se produce el mismo viaje que en aquellos veinte años. El Grupo Z y el Grupo Los 7 son el origen de la contestación al academismo valenciano, el ‘contrasorollismo’ que imperaba en las artes valencianas dominado por la luz. Como el propio Paris explica, se usa la preposición “contra” deliberadamente: “Fue un propósito, romper con el statu quo que dominaba las artes en ese momento”.

Este movimiento estudiantil, organizado en grupos, de reunía en bibliotecas y cafés donde exponían sus obras y reivindicaban algo mucho más allá de lo existente, experimentando con nuevas formas y estilos importados desde Roma y Paris, donde habitualmente se formaban. Así, Manuel Benet, Jacinta Gil, Manolo Gil o Carmen Pérez Giner renovaron las estéticas imperantes tanto en los paisajes como en los retratos o bodegones: se inmiscuyeron en el cubismo, el expresionismo y la vanguardia, en una ruptura lenta y sostenida que contó con el apoyo interesado del Régimen.

El aperturismo en el arte beneficiaba al relato franquista del cierre y bloqueo del país bajo una dictadura que contó con el apoyo de EEUU. De ahí que el ‘informalismo’, movimiento surgido en esta época con referentes como Tàpies, quisiera vincularse con el expresionismo abstracto americano.

De la primera a la última sala, el recorrido en sí mismo muestra la evolución y el riesgo que los artistas van tomando. Es al fondo, una vez terminado el recorrido, cuando una gran sala acoge una amalgama de obras de todos los artistas que genera la misma sensación que producía entonces el arte: todo era posible y cada uno hacía algo diferente, todos bajo el mismo pretexto: romper con lo establecido.

“La idea del montaje es que la disciplina de la historia no es una sucesión ordenada de estilos como se estudia, sino que hay una convivencia de estilos”, señala Escrivà.

Así, las obras de Salvador Soria o Pérez Contel conviven en este espacio con manifiestos publicados en Levante-EMV sobre este movimiento artístico, en una ardua tarea de documentación llevada a cabo por ambos comisarios durante dos años de negociaciones con fundaciones, instituciones y particulares para poder recopilar todas estas obras.

El arte sacro también se renueva

Escrivà y Paris también han dedicado dos salas a la evolución a la que se sometió también el arte sacro durante esta época. Uno de los máximos exponentes es la iglesia del Grao de Gandía, pero hay toda una muestra de arte pictórico donde los dolores y las penitencias se muestran con otras formas y colores de la mano de artistas como Vicente Fillol y gracias a figuras como el párroco Alfonso Roig, uno de los referentes en el aperturismod el arte eclesiástico