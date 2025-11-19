Morat y Dani Fernández confirman fechas para actuar en València en el Roig Arena

València suma dos grandes citas musicales a su calendario con la llegada de dos artistas que arrasan en las listas de éxitos. El Roig Arena será el escenario donde Morat y Dani Fernández presentarán sus respectivas giras, consolidando a València como una plaza indispensable para los grandes espectáculos.

Por un lado, Morat, la banda colombiana que ha revolucionado el pop en español en la última década, traerá a València su ambicioso ‘YA ES MAÑANA TOUR’, con el que presentarán su último álbum, 'Ya es mañana', tras un año excepcional marcado por el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock y el premio a Mejor Grupo en Directo en LOS40 Music Awards. El grupo, que en 2024 llenó el Estadio Metropolitano de Madrid y continúa ampliando su vínculo con el público español, actuará en el Roig Arena el 23 de octubre de 2026, en uno de los conciertos más esperados de su gira nacional.

El tour, descrito como el más ambicioso de su carrera, llevará a Morat por los principales recintos del país para presentar las nuevas canciones de un álbum que ya es un éxito y repasar los himnos que han marcado a una generación. De la mano de Iglesias Entertainment, la promotora independiente líder en España, la banda recorrerá ciudades como Barcelona, Pamplona, Madrid o Sevilla antes de aterrizar en València para convocar a miles de fans.

Dani Fernández / LEMV

Por su parte, Dani Fernández, uno de los grandes nombres de la música latina, también ha confirmado parada en València dentro de su nueva gira, que promete reunir lo mejor de su trayectoria con las canciones más emblemáticas del artista mexicano. Su concierto, que tendrá lugar en el Roig Arena —fecha aún por anunciar en el calendario oficial—, se perfila como otro de los eventos destacados del año en el recinto valenciano, que continúa ampliando su oferta cultural con artistas de primer nivel internacional.

Con estos dos anuncios, el Roig Arena afianza su posicionamiento como uno de los escenarios más relevantes del país, capaz de atraer giras de gran envergadura y artistas que llenan estadios a ambos lados del Atlántico.