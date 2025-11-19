Muere a los 73 años el director y crítico de cine valenciano Antonio Llorens

El director, productor y crítico de cine valenciano Antonio Llorens ha fallecido hoy a los 73 años. Nacido en València en el año 1952, inició su trayectoria profesional dentro del cine independiente valenciano a finales de los años sesenta con el rodaje de cortometrajes en colaboración con Pedro Uris. De esta época son los cortos ‘A propósito de…’ (1969), ‘Los héroes’ (1969), ‘Acción’ (1969), ‘La ley de los muertos’ (1970), ‘Un mundo de ilusión’ (1970), ‘Jonás’ (1971), ‘Una historia de otro tiempo (1971) y ‘Técnica de una venganza’ (1973).

En el año 1975 inició el trabajo de crítico cinematográfico en la ‘Cartelera Turia’ y se convirtió en miembro del consejo de redacción. También trabajó en la distribución cinematográfica a los cineclubes de València y continúo rodando cortometrajes como ‘El misteri dels cines desapareguts’ (1984), ‘Mimi, mome, mima’ (1986), ‘Música en tres-E’ (1986), ‘En el valle’ (1986) o ‘Encadenats’ (1986).

Desde finales de los años setenta, Llorens mantuvo una actividad intensa como asesor, programador y escritor para festivales de cine nacionales e internacionales como la Seminci de Valladolid, Festival de Málaga, Festival de Cine de Huesca, la Mostra de València o Cinema Jove, entre otros.

Además de programar numerosos ciclos, para la Mostra de València escribió las monografías ‘Cine maldito español de los años sesenta’ (1984), con Augusto M. Torres y Diego Galán; ‘Fernando Fernán Gómez’ (1984), con Diego Galán; ‘Lino Ventura’ (1986), con Pablo Aibar; ‘Alfredo Matas’ (1986), y ‘Silvana Mangano, del baión al teorema’ (2004), con Pedro Uris.

Para la Seminci de Valladolid escribió ‘Francisco Rabal, un caso bastante excepcional’ (1985), con Manuel Hidalgo; ‘El cine negro español’ (1988), y ‘José Luis Dibildos (1998)’. Destacan también dos libros publicados por la Filmoteca de la Generalitat Valenciana: ‘José Giovanni. La aventura de la serie negra’ (1998) y ‘Francesc Betriu, profundas raíces’ (1999).

Entre sus galardones, destaca el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano 2022, en el marco de la quinta edición de los Premios Berlanga, hoy desaparecidos. En aquel galardón se le reconoció "su incansable trabajo de defensa y promoción del cine valenciano, pero también por dar a conocer la tarea de nuestros profesionales y creadores durante más de cuatro décadas a los principales festivales y acontecimientos cinematográficos estatales e internacionales”.

La entonces consellera de Cultura, Raquel Tamarit, dijo de Llorens que era “una figura clave de la historia de cine valenciano desde finales de los años sesenta, no solo por su valiosa aportación como cineasta de vanguardia y como programador independiente de cine de autor, sino también por su tarea de difusión de nuestro cine como crítico, periodista y escritor cinematográfico”.