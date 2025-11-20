Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar y cantar a pleno pulmón.

Mónica Naranjo, en concierto. Roig Arena. 22 de noviembre. La artista catalana estará en València con su gira Greatest Hits. En esta nueva etapa, Mónica Naranjo tiene como objetivo explorar nuevas audiencias y premiar a sus fans y seguidores más fieles, actuando en lugares que no ha visitado en los últimos tiempos e interpretando las versiones originales de sus canciones. “Ahora, con tranquilidad y amor, conectaré con muchos de vosotros con quienes aún no hemos podido compartir", ha afirmado la artista.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'La música'. Del 18 al 30 de noviembre. Ana Duato y Darío Grandinetti, dos grandes del panorama teatral internacional, llegan a València con una obra sobre el amor, el desamor, la palabra y el silencio. Un texto de Marguerite Duras, dirigida por Magüi Mira. La obra cuenta la historia de un reencuentro: tras dos años apartados, una pareja se ve en un hotel para cerrar los trámites de su divorcio.

Teatro Talia

'Querida Agatha Christie'. Del 19 al 30 de noviembre. Juan Carlos Rubio escribe y dirige 'Querida Agatha', una obra protagonizada por Carmen Morales y Juan Meseguer, interpretando a Agatha Christie y a Benito Pérez Galdós respectivamente. Un encuentro imaginario entre dos monstruos de la literatura, dos genios capaces de crear universos propios y, de paso, retratar las más recónditas singularidades del alma humana. ¿Por qué no juntar a los dos escritores? ¿Por qué no encerrarlos en una habitación de hotel y dejarles hablar, incluso jugar, pelearse, bromear, durante una larga noche? ¿Se podrán entender e incluso, quien sabe, ayudar?

Cartel de 'Querida Agatha Christie'. / L-EMV

Corta el cable rojo. 28, 29 y 30 de noviembre. La comedia de improvisación más hilarante de los últimos años llega al Teatre Talia. Este mítico escenario valenciano acoge a tres cómicos: Rubén Tejerina, Jano de Miguel y Javier Pastor, que actúan acompañados de música en directo y osadas proyecciones, así como de la complicidad y las carcajadas que provienen del patio de butacas.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Principal

'La Patética'. 23 de noviembre. Obra del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze. Madrid 2025. Pedro Berriel, un director de orquesta de 53 años, se encuentra inmerso en la grabación de la Sinfonía Nº 6 de Chaikovski. Tan concentrado en su tarea que asume con naturalidad que el compositor ruso siga con atención los ensayos a su lado. Pero tal vez, la verdadera razón de este delirio sea que el director se encuentra en la fase terminal de una terrible enfermedad. La angustia por culminar la obra artística que, de alguna manera, suponga una resistencia a su propia muerte se mezcla con la angustia real que ésta le produce.

'La Patética'. / Bárbara Sánchez Palomero

Teatre Rialto

'Los días lentos'. Del 20 al 30 de noviembre. Los días lentos se mueve entre la confesión y la ficción para indagar en la vejez y la muerte. La obra se centra en la fragilidad humana cuando la edad se apodera de nuestros cuerpos, en la agonía de la vida como momento de soledad y derrota, pero también como coronación de nuestra existencia. En 'Los días lentos', la autora recibe la noticia de la demencia de su propio padre al tiempo que escribe una obra sobre el Alzheimer. Los ajustes con el pasado, la ficción y el mundo onírico ofrecen una salida al desconsuelo.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Del 13 noviembre 2025 al 15 febrero. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

Retrato de Carlos III de España vestido de cazador, pintado por Francisco de Goya, de la colección BBVA. / L-EMV

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Caixaforum