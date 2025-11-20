Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta: "Sin silencio no podemos pensar críticamente, en él encontramos nuestra voz"

Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982) sufrió una peritonitis cuando tenía solo siete años. El tiempo que estuvo ingresada en el hospital le sirvió para darse cuenta de una triste realidad: los niños también mueren. Ese momento de su vida se traduce en el germen de 'Cuando el viento hable', su quinta novela y finalista del Premio Planeta 2025. Pese a ser politóloga de formación y venir del mundo de la empresa, Banzas se ha lanzado de lleno a la novela, en la que debutó en 2021 con ‘El silencio de las olas’. Después ha publicado ‘La conjura de la niebla’, ‘La sombra de la rosa’ y 'El aliento de las llamas'.

Hábleme del origen de la novela, cuando estuvo ingresada de niña en el hospital.

Sí, la novela parte de una vivencia personal. Cuando tenía siete años estuve ingresada en un hospital. Fue algo grave, pero me recuperé. Tenía la necesidad desde hace años de transitar ese episodio, pero no quería contar una historia de hospital. Además, yo lo que hago son historias de suspense, con intriga, tramas que enganchan al lector. Y sobre todo, lo más importante, necesitaba dar un mensaje de esperanza. Justamente en este momento de mi vida he alcanzado ese punto de inflexión en el que sentí que estamos muy necesitados de esperanza y que yo misma la siento. Me parece que los hospitales son los lugares en los que mejor se puede reflejar esa esperanza. Es un lugar en el que unos llegan, otros se van y todos esperan. Y eso se puede ver en las miradas que se anclan a las ventanas, que para mí representan esa esperanza.

La importancia de los símbolos

A través de las ventanas de la novela, que dan a Santiago de Compostela, casi siempre se ve la lluvia.

En Santiago de Compostela hay mucha lluvia, niebla, nubes. Todos esos elementos los he utilizado como símbolos para representar lo que se ve siempre a través de esas ventanas. Sofía, la protagonista, pasa un tiempo en un hospital y conoce a una niña, Julia, que tiene un diagnóstico fatal. En esa transacción tan bonita Sofía le da a Julia el poder de la imaginación y lo que le entrega Julia a Sofía es el optimismo. Para mí la esperanza es la búsqueda del sentido de la vida. La lluvia no tiene por qué estropear el cuadro o, en este caso, la visión. Hay cierta oda a la amistad incondicional.

La obra está ambientada en la posguerra. ¿Por qué quiso trasladarse allí?

Por dos motivos. Uno, el hospital es donde todos somos conscientes del valor que tiene la salud. La vida cobra otra magnitud, otra dimensión. Salimos de allí siempre con mil propósitos. Y eso lo quería contraponer a una época en la que la vida parecía valer menos: represión, represalias, torturas, ejecuciones, pólvora, vivir escondido. En definitiva, es otra forma de vida con minúsculas. Pero, por otro lado, para mí era necesario llevarlo a la posguerra por la generación de los abuelos de Sofía, que es la de los míos. La novela está dedicada a la generación que nos forjó una oportunidad. Ellos son memoria viva, una memoria que tenemos que recordar, no para enfrentarse ni con ánimo de revanchismos, sino para saber en dónde está la herida, reconocerla, ver dónde empieza, dónde termina, y que no vuelva a suceder, que no se abra, que esté bien desinfectada.

La novela habla de secretos familiares, abuso de poder, silencios, pero al final siempre hay esperanza.

La literatura puede tener finales trágicos, sorprendentes o de luz y esperanza. La literatura es el arte de construir una historia que tiene que emocionar y también dejarte a ti reflexionar y tener tu propia interpretación. Cada lector tiene su propia mochila. Considero que actualmente estamos más faltos de esperanza. Ya recibimos demasiados mensajes trágicos.

El silencio marca mucho el terreno en la obra.

Yo soy muy partidaria del silencio. Me encanta el silencio y la pausa. Sin silencio no podemos pensar críticamente. En él encontramos nuestra voz y es importante para escuchar al otro.

Portada de 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas. / L-EMV

¿Cuánto de usted hay en Sofía, la niña protagonista?

Bastante. Siempre digo que recordar es reescribir. Además, dice mucho de nosotros aquello que consideramos que ha forjado nuestra perspectiva, nuestra mirada adulta. Y viene siempre de la infancia. Recuerdo siempre la frase de Rilke cuando dice que 'nuestra patria es nuestra infancia'. Es lo que nos moldea, el germen. Tuve que despertar a esa niña que todos tenemos dentro. Me ayudó mucho el hecho de ser madre. A medida que vamos creciendo, perdemos cierto brillo o color en la mirada.

Referentes literarios

¿Cuáles son sus referentes? En esta novela resuenan Carlos Ruiz Zafón, Edgar Allan Poe...

Hay uno que me marcó y, si se va al fondo, se puede encontrar y es 'El hombre en busca de sentido', de Victor Frankl. También me gusta mucho Kafka, las hermanas Bronte y, los que has comentado, Ruiz Zafón y Poe. Además, me gusta mucho tanto Rosalía de Castro como Bécqer o Emilia Pardo Bazán. Te podría decir que aquí hay mucho también de otros autores gallegos como Conqueiro o Celso Emilio Ferreiro. Y para esta novela leí a Chirbes.

¿Qué le inspiró de Chirbes?

Sobre todo bebí de la época de 'La buena letra', en ese halo que tienen los personajes.

¿Cómo nació su interés por la literatura?

Soy politóloga y luego entré en el mundo de la empresa, pero escribo desde siempre. Me recuerdo como una niña con muchísima imaginación y muchas libretitas que iba tomando siempre notas de todo. Escribía mis poesías y muchas reflexiones. Para mí es una forma de moldear el mundo con palabras y una forma de escucharme a mí. Cuando fui madre me hice muy valiente. Hay una frase de Goethe que dice que hay dos legados muy valiosos que se le pueden dejar a tus hijos: las raíces y las alas. Yo quería demostrar a mis hijos que, aunque lo mío no llegara a publicarse, había que intentarlo. Hay que intentar alcanzar aquello que realmente llevas dentro, aquello que sueñas.

¿Qué es para usted escribir?

Yo disfruto muchísimo escribiendo. Me voy alimentando todo el día para los personajes de cualquier cosa que detecte en otras personas. Me imagino todo lo que pueda haber detrás de una palabra, un gesto. Y cuando por fin me siento a escribir, primero tengo que tener un pequeño mapa. Luego los personajes van haciendo su camino. Me vuelco muchísimo, yo sangro delante del teclado. Me despierta muchas emociones. Construyo las novelas en capas, del alma a la piel. En el alma está la esperanza, el amor, la amistad. Y en la piel, la intriga, el suspense, la ambientación, todo aquello que a día de hoy considero que es indispensable para poder llegar a los lectores y atraparlos en la historia.

¿Qué está leyendo actualmente?

Acabo de empezar 'Tango satánico', del Nobel László Krasznahorkai, y en el tren venía leyendo poemas de Pessoa. Leo varias cosas a la vez, en función del momento. Siempre defiendo que no hay lectores de alta literatura o baja literatura.

¿Cómo lleva las críticas?

Tomo distancia, creo que es lo más prudente. Primero, lo tomo con diplomacia gallega y así lo enfrento todo muy bien en la vida. Soy más de observar y de analizar en términos más sociológicos. He recibido alguna crítica muy dura por el hecho de tener esa faja que pone 'finalista Premio Planeta', pero ¿qué le vamos a hacer?