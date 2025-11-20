Caramelos salzburgueses

En la apretada y espectacular semana musical que disfrutan estos días València y sus dos Palau, el miércoles le llegó el turno a la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, que recaló en la Sala Iturbi del Palau de la Música con un programa de obras archiconocidas. Naturalmente, el lleno fue hasta la bandera. Es la fuerza de atracción de lo conocido. La Quinta sinfonía de Beethoven y la obertura de La flauta mágica son caramelos para cualquier público, incluso para el ajeno a las salas de concierto. Y si además llegan avalados -como en este caso- por una orquesta tan conocida como la del Mozarteum de Salzburgo y un maestro de la solvencia -en estas lides- de Trevor Pinnock, pues el éxito artístico está igualmente garantizado.

Y no es que la Quinta sinfonía recibiera una versión sobresaliente, pero sí notable, pese a algunos estentóreos borrones que no llegaron a enturbiar el conjunto, como el terrible y desafinadísimo flautín en los compases finales. La calidad instrumental en su conjunto no fue siempre óptima, y faltó ese grado último de perfección, empaque y refinamiento propio de los mejores conjuntos sinfónicos.

Concierto de la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo y Trevor Pinnock en el Palau de la Música / Live Music Valencia

Pinnock manejó esos medios (notables, pero no más) para cuajar un Beethoven acorde con los tiempos estéticos que corren: corto de vibrato y sin explayarse en cantos de sirena. Que escucha a Mozart, al Siglo de las Luces y a todo lo anterior, pero que apunta ya de modo taxativo al XIX y la eclosión romántica. Pinnock -y acaso esto fue lo mejor de su Beethoven salzburgués- encontró el fiel perfecto precisamente en esa encrucijada que marca la más célebre sinfonía de la historia, estrenada en 1808 y que tanto marcó el devenir.

Fue, en cualquier caso, un Beethoven vibrante, con nervio y temperatura trágica, bien arquitectonizado -sobre todo en el “Andante con moto”- por el maestro meticuloso y veterano que es el inglés Trevor Pinnock (Canterbury, 1046), quien ha accedido a este repertorio romántico desde su vastísima raigambre barroca y clavecinística. Tiempos vivos y contundentes -a veces incluso expeditivos, como en el famoso tema “Del Destino” que abre la sinfonía-, y dinámicas tamizadas que rara vez se recrearon en las sonoridades más tenues.

Algo que sí ocurrió en la preciosa propina, el famoso y siempre delicado entreacto de Rosamunda, de Schubert, interpretado por los músicos salzburgueses y Pinnock con la magia y sutileza que faltó en Beethoven. Antes, en la primera parte, como aperitivo del programa, una rodada y cercana obertura de La flauta mágica, y una rutilante y decepcionante versión del en otras ocasiones magnífico Concierto para violonchelo de Dvořák, que igual parecía Tallis, que Händel o vaya usted a saber… El movimiento central, un “Adagio ma non troppo” transfigurado en un “lentísimo eterno”, fue un muermo de cuidado.

Al pinchazo dvorarkiano no fue ajena la discreta y verde violonchelista salzburguesa Julia Hagen, solista que lo mejor que tiene es su ilustre apellido (su papá, Clemens Hagen, es el violonchelista del famoso Cuarteto Hagen). Muy aplaudida, regaló el Dueto para dos violonchelos en Re mayor, de Haydn junto con el solista de la orquesta, y la consabida “Sarabanda” de Bach, en esta ocasión, la de la Primera suite. Más de lo mismo.