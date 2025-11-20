Los editores valencianos se muestran "cautelosos" ante la inteligencia artificial y defienden su papel como "generadores de ideas"

La Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) ha celebrado este jueves la primera jornada de su XX Encontre d’Editors en el que han puesto sobre la mesa una de las cuestiones más debatidas de la actualidad: los retos que supone para el sector del libro la utilización de la inteligencia artificial y las herramientas derivadas de su uso, así como su impacto económico y humano.

El presidente de la AEPV, Pedro F. Medina, explica a Levante-EMV que el sector afronta la revolución que ha supuesto la IA "con cautela" y defiende el papel de las editoriales como "vehículo de la generación de nuevas ideas y nuevas propuestas, que no se basan en cosas que ya existen, sino en ser vanguardia de nuevos conceptos".

Ventajas e inconvenientes

Detrás de las ventajas de automatización y accesibilidad que se le presuponen a la inteligencia artificial se encuentran también "grandes inconvenientes como la difusión de contenido no autorizado o contenidos muy pobres en cuanto a conocimiento y divulgación", sostiene Medina.

Durante la jornada, en el que participan editores y expertos en IA, se ha planteado, en este sentido, cuestiones como el papel de la editorial tradicional si la IA asume algunas de sus funciones, como adelantarse al gusto de los lectores. "Hemos pasado de un mercado 'especulativo' en el que la editorial piensa qué puede ser la tendencia de mercado a un mercado 'productivo' en el que incluso ya hay libros que solo se imprimen si un lector paga a través de una plataforma digital", señala Medina.

Los límites de la IA

El presidente de los editores valencianos defiende también que "somos los usuarios los que tenemos que comprender cuál es el alcance de la IA y dónde podemos poner los límites".

En lo laboral, Medina también apunta al daño que podría hacer la sustitución de personas por la IA. "Repercutirá en puestos de trabajo, ya de por sí muchos precarios, porque parece que priorizamos la cantidad de contenido que tiene que estar disponible para el público en lugar de su calidad. De hecho, cuando lo llamamos 'contenido' ya estamos dándole un valor significativo muy inferior cuando hablamos de conocimiento o información", matiza el editor.

"La inteligencia artificial tiene probablemente muchas ventajas en automatizaciones de muchos aspectos. Pero, probablemente en otros seguirá siendo el valor humano el que socialmente sea el más aceptado", dice Medina.

36 millones en pérdidas por la dana

Además, la AEPV presentará este viernes el estudio ‘El sector editorial valenciano después de la dana: diagnóstico coyuntural, estructural y propuesta de líneas estratégicas para la recuperación y consolidación del sector’. Lo hará en la segunda jornada del 'encontre' y el encargado de desgranar los resultados será Jordi Sanjuan, del área de Investigación en Economía de la Cultura y el Turismo del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y director del estudio.

El informe cuantifica el impacto económico de la dana en el sector editorial valenciano, diagnostica los retos estructurales del sector y propone líneas estratégicas para su recuperación y consolidación a medio y largo plazo. Cifra las pérdidas de activos y de facturación en las empresas de edición en 5,3 millones de euros, un dato que asciende hasta los 26,4 millones de euros si se tiene en cuenta al conjunto de las actividades que componen la cadena de valor del sector, y hasta los 36 millones de euros del total de daños teniendo en cuenta el impacto total sobre el resto de la economía, avanzan desde la AEPV.

"La tragedia de la dana de octubre de 2024, que tantas vidas segó, afectó el tejido del mundo del libro y la lectura arrasando librerías, bibliotecas, editoriales y almacenes de distribuidoras", describe el presidente de AEPV, Pedro F. Medina. "En este año transcurrido se ha podido recuperar la actividad gracias a la rápida intervención de la dirección General de Cultura que activó una línea para la reimpresión de los libros perdidos. También del Ministerio de Cultura que amplió la convocatoria de las ayudas a la edición para incluir las editoriales damnificadas. Y sobre todo gracias a la generosidad y la solidaridad del sector del libro", explica el presidente de la asociación de editores.

Cientos de ejemplares dañados por la riada del 29 de octubre de 2024. / L-EMV

Para Jordi Sanjuan, "la dana ha sido un golpe duro para el sector editorial valenciano, pero los datos muestran que la mayoría de empresas tienen capacidad para rehacerse en un plazo relativamente corto". “El verdadero reto -añade- no es solo superar los daños de la dana, sino afrontar las debilidades estructurales que ya arrastraba el sector antes de la catástrofe". "Las editoriales valencianas necesitan cooperar más entre ellas. La colaboración es clave para impulsar proyectos que, de manera aislada, serían inabarcables", continúa.

Debilidades al descubierto

El informe concluye que la dana "ha supuesto un revulsivo que ha visibilizado las debilidades estructurales del sector editorial valenciano". "Si no reforzamos todos los pilares de toda la cadena del libro corremos el riesgo de reconstruir solo superficialmente el sector sin solucionar la fragilidad de fondo", argumenta Jordi Sanjuan.

"La administración es un actor imprescindible, pero el futuro del sector no puede depender solo de decisiones políticas. El impulso tiene que nacer de las propias empresas, con un papel clave reservado al asociacionismo y las entidades representativas del sector como AEPV o la Fundació FULL".