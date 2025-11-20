Fallece José Garnería, alma y director del Museu de Vilafamés que preservó el legado de Vicente Aguilera Cerni

El mundo del arte contemporáneo español llora la pérdida de José Garnería García, conocido cariñosamente como Pepe Garnería, quien ha fallecido a los 76 años. Nacido en Valencia en 1949, Garnería se consolidó como una figura clave en la crítica, comisariado y gestión cultural, especialmente en la Comunitat Valenciana.

Su relación con el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) marcó su trayectoria. Desde los primeros años acompañando a Vicente Aguilera Cerni como director adjunto de este centro pionero del arte en España, hasta asumir la dirección del mismo en 2005 tras el fallecimiento de Aguilera.

Director durante una década

En todo ese tiempo, Garnería trabajó incansablemente por consolidar la institución como un referente del arte contemporáneo ejerciendo la dirección del centro artístico castellonense hasta 2015. Posteriormente, mantuvo su vínculo como director honorario del Centro Internacional de Documentación Artística (CIDA), al que en 2014 donó miles de catálogos, libros y documentos de su colección personal.

José Garnería junto al artista castellonense Luis Prades en una charla en el Museu de Belles Arts de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Como crítico de arte, Garnería reflexionó sobre la función del análisis artístico en publicaciones como Perspectiva y función de la crítica de arte (2002) y Crítica de la crítica (1990), abordando las trayectorias de artistas tan relevantes como Cristóbal Toral, Nassio, Enrique Mestre, Joaquín Agrasot, José Benlliure, Benjamín Palencia, Ignacio Pinazo, Juan Bautista Porcar, Joaquín Sorolla, Salvador Soria, Josep Renau o José Quero.

Rigor conceptual y sensibilidad

Su labor como comisario de exposiciones destacó por la combinación de rigor conceptual y sensibilidad hacia la creación artística. Entre sus proyectos más notables se encuentran las retrospectivas de Cristóbal Toral y Ángela García, así como la exposición colectiva Antes del arte, que exploró las propuestas geométricas de artistas vinculados a la obra de Vicente Aguilera Cerni, consolidando así un legado de investigación y difusión del arte contemporáneo español.

El MACVAC ha recordado en sus redes sociales a Garnería como «quien creyó en este museo, siempre estará en nuestra memoria y en nuestro corazón». Su trayectoria refleja una vida dedicada al arte y a Vilafamés, donde su pasión por la cultura, la amistad y la preservación del patrimonio artístico dejaron una huella indeleble.

Pepe Garnería deja un legado que trascenderá generaciones: un museo fortalecido, una colección documentada para la investigación y la memoria de un arte contemporáneo que él ayudó a narrar y preservar.