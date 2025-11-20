El sector editorial valenciano cuantifica en 36 millones de euros las pérdidas y daños provocados por la dana

La Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) acogerá este viernes la presentación del estudio ‘El sector editorial valenciano después de la dana: diagnóstico coyuntural, estructural y propuesta de líneas estratégicas para la recuperación y consolidación del sector’. Lo hará en el marco del XX Encontre d’Editorials, en una presentación a cargo de Jordi Sanjuan, del área de Investigación en Economía de la Cultura y el Turismo del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y director del estudio.

El informe cuantifica el impacto económico de la dana en el sector editorial valenciano, diagnostica los retos estructurales del sector y propone líneas estratégicas para su recuperación y consolidación a medio y largo plazo. Cifra las pérdidas de activos y de facturación en las empresas de edición en 5,3 millones de euros, un dato que asciende hasta los 26,4 millones de euros si se tiene en cuenta al conjunto de las actividades que componen la cadena de valor del sector, y hasta los 36 millones de euros del total de daños teniendo en cuenta el impacto total sobre el resto de la economía, avanzan desde la AEPV.

Recuperación de la actividad

"La tragedia de la dana de octubre de 2024, que tantas vidas segó, afectó el tejido del mundo del libro y la lectura arrasando librerías, bibliotecas, editoriales y almacenes de distribuidoras", describe el presidente de AEPV, Pedro F. Medina. "En este año transcurrido se ha podido recuperar la actividad gracias a la rápida intervención de la dirección General de Cultura que activó una línea para la reimpresión de los libros perdidos. También del Ministerio de Cultura que amplió la convocatoria de las ayudas a la edición para incluir las editoriales damnificadas. Y sobre todo gracias a la generosidad y la solidaridad del sector del libro", explica el presidente de la asociación de editores.

Para Jordi Sanjuan, "la dana ha sido un golpe duro para el sector editorial valenciano, pero los datos muestran que la mayoría de empresas tienen capacidad para rehacerse en un plazo relativamente corto". “El verdadero reto -añade- no es solo superar los daños de la dana, sino afrontar las debilidades estructurales que ya arrastraba el sector antes de la catástrofe". "Las editoriales valencianas necesitan cooperar más entre ellas. La colaboración es clave para impulsar proyectos que, de manera aislada, serían inabarcables", continúa.

Debilidades al descubierto

El informe concluye que la dana "ha supuesto un revulsivo que ha visibilizado las debilidades estructurales del sector editorial valenciano". "Si no reforzamos todos los pilares de toda la cadena del libro corremos el riesgo de reconstruir solo superficialmente el sector sin solucionar la fragilidad de fondo", argumenta Jordi Sanjuan.

"La administración es un actor imprescindible, pero el futuro del sector no puede depender solo de decisiones políticas. El impulso tiene que nacer de las propias empresas, con un papel clave reservado al asociacionismo y las entidades representativas del sector como AEPV o la Fundació FULL".