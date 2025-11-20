‘La Xica’ es la tormenta creativa que necesitaba la escena valenciana

Hace poco más de un mes, La Xica abría una ventana en mitad del silencio. De aquella corriente de aire surgieron tres canciones, pequeñas gotas que anunciaban la tormenta que venía. Ahora, con 'L’amor és un accident', 'Núvol'' y 'Ja no plou', la música de la artista valenciana crece y se expande. El proyecto afianza su identidad y deja entrever algo más grande, un disco que empieza a dibujarse entre contrastes.

La Xica es el proyecto personal de Marina Bolea, exintegrante de Maluks. Un espacio donde la artista se muestra multidisciplinar, se expresa con verdad, sin pretensiones ni moldes. Su voz y los instrumentos trazan un territorio sonoro lleno de antítesis, donde conviven “luz y sombra, calma y energía”, según apunta la cantante.

El proyecto se construye junto a su productor y aliado creativo, Jota Terranegra, que moldea un sonido de sintetizadores envolventes y cuerdas que respiran. En su primer lanzamiento -'Amagatall' 'Tarongina' y 'Endimonià'-, La Xica mezclaba electrónica con tradición popular valenciana, melodías de correfoc, dolçaines reinventades, tabals y armonías de cuerda.

El trabajo cuenta con las mezclas de Antoni Laguna, la masterización de Víctor Llinares y la colaboración de un cuarteto de cuerda de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. Todos ellos aportan una hondura que sostiene y eleva el proyecto.

Este nuevo lanzamiento, en cambio, mira hacia dentro.'L’amor és un accident' abre el conjunto con el riff de un bajo que late como un corazón expectante. La voz de La Xica juega con los extremos, mientras el drum’n’bass irrumpe como un pulso de azar y deseo.

En el videoclip, un bailarín traduce a la perfección el impacto del encuentro, completa el sentido de la obra. “La canción habla con curiosidad del amor, sin necesidad de ser romántico; esa coincidencia casi mágica en la que dos personas se encuentran y se cuidan”, expresa la artista.

Una voz desnuda

'Núvol' es una pieza orgánica, donde la guitarra acústica sostiene una voz desnuda que busca la máxima sinceridad. “Per què no puc ser un núvol?”, se pregunta, y en esa duda cabe toda la ternura e inquietud del tema. Cada verso busca aire.

La Xica revoluciona el panorama musical valenciano. / Ismael Nasrollah

La electrónica asoma al fondo, discreta, hasta que todo se transforma y estalla. Esta canción es el relato de una ansiedad que ha acompañado a la artista durante años, alterando su manera de crear, de observar, de vivir. Una canción que se atreve a parar para poder sentir, y que convierte la vulnerabilidad en su mayor fuerza.

El cierre llega con 'Ja no plou', una carta a la infancia. Un pop delicado y progresivo, en el que la voz de La Xica dibuja melodías con una naturalidad desarmante. Aquí, cantar y bailar son la luz, una forma de resistencia; donde antes llovía, ahora hay música. “Canta y no llores”.

Todo parece medido y, a la vez, libre. Hay un cuidado evidente en cada detalle, una coherencia que une lo sonoro, lo estético y lo emocional. Las seis canciones comparten una sensibilidad común, pero cada una abre un espacio distinto dentro del mismo universo. En ellas se reconoce una voz propia,arraigada en su tierra y en su herencia, que mira hacia delante sin necesidad de encajar en ningún molde. La Xica no busca un lugar, lo inventa.

Con estos seis temas, La Xica traza el mapa de un disco que empieza a revelarse. Llega con una propuesta sólida y pionera, de esas que irrumpen en el momento oportuno, con la naturalidad de lo necesario. Como si, en algún rincón de la memoria, alguien aún la llamara: “Xica, vine”. Y ella, por fin, responde.