Apoteosis Brahms. Apoteosis Gatti

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Integral de la Sinfonías de Brahms (segunda jornada).Daniele Gatti (director). Programa:Segunda y Cuarta sinfonías. ­Lu­gar: Palau de les Arts (Auditori). Entrada: Alrededor de 1.200. Fecha: Jueves, 20 noviembre 2025.

Apoteosis. Así, y exactamente en las cuatro acepciones que señala la RAE, acabó el jueves el ciclo integral de las sinfonías de Brahms oficiado por Daniele Gatti al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Apoteosis en “el ensalzamiento” que brindó el público al final de este concierto al oficiante Gatti. Apoteosis en el “entusiasmo manifiesto” de una sala que puesta en pie aplaudió y vitoreó durante eternos minutos a Maestro y orquesta. Apoteosis en la bien labrada “dignidad de “héroes” brahmsianos de los artistas que había sobre el Palau de Les Artes; y, finalmente, apoteosis como “culminación” de esta integral en dos conciertos y cuatro sinfonías que, por su excelencia, marca un hito en el sinfonismo español.

Tras la primera jornada, el martes, cuando se interpretaron las sinfonías Tercera y Primera, parecía impensable que se pudiera superar el prodigio. Y, efectivamente, no se rebasó en esta segunda jornada, pero sí se revivió la emoción de sentir este Brahms para los anales, oficiado y servido por Gatti con pareja intensidad y rotundidad. Aquí, en la Cuarta sinfonía, más arcaizante -la Passacaglia final tocó el paraíso-, pero enunciado desde los mismos presupuestos. Igual de brillante y transparente, en el que todas las voces, detalles y estratos sonoros, fueron cuidadosamente matizados y destacados, como ocurrió con el canto dulce y efusivo del primer movimiento de la Segunda sinfonía. Estupendas siempre las trompas -tan presentes siempre en Brahms-, como el resto de la orquesta en su totalidad.

Brahms radiante, objetivo y taxativo. En el que todo cobra relieve y presencia. Daniele Gatti, virtuoso de la batuta a la manera de Maazel, aporta luz y claridad, en visiones caleidoscópicas que no dejan detalle inadvertido, desde los pianísimos del triángulo en el tercer movimiento de la Cuarta sinfonía o la voz del contrafagot, a la fluidez sin artificios con la que hizo fluir el comienzo del “Allegretto gracioso” de la Segunda, maravillosamente cantado por el oboe de Christopher Bouwman, y luego por sus compañeros solistas.

Que una orquesta del sur, nacida a orillas del Mediterráneo, pueda tocar un Brahms -quintaesencia de lo germánico- de tal calado y calidad, dirigida, además, por un maestro italiano, es certero reflejo de la universalidad sin fronteras de la verdadera obra de arte. También la percepción y reacción de un público que con su silencio y calor ha sido partícipe y coprotagonista del sortilegio brahmsiano. Es fácil imaginar a Maazel -primer director de la OCV- mirar de reojo entre perplejo y sorprendido a sus antiguos músicos, y a “Doña Helga” radiante de satisfacción ante lo que hoy, dos décadas después, son “mi Palau de Les Aggtes” y la Orquesta que ella imaginó y puso en marcha.