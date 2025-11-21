Los creadores valencianos critican que Cultura modifique los importes de las ayudas en plena fase de justificación

La asociación de creadores Comitè Escèniques han alertado este viernes "de la grave situación generada por la reciente propuesta de resolución por la que se aceptan las renuncias a las subvenciones concedidas por la resolución de 31 de octubre de 2025, publicada por el Institut Valencià de Cultura (IVC) a escasos días del cierre del plazo de justificación".

"Esta propuesta -dece la entidad- modifica los importes otorgados a numerosos beneficiarios, obligando a muchas compañías a rehacer justificaciones ya presentadas. Aunque el incremento de importes tiene una explicación técnica (las renuncias vinculadas a las segundas anualidades de las ayudas bienales) lo inaceptable es el momento y la forma en que se ha hecho".

"Esto ha llevado -dicen- a que numerosas compañías renunciaran a las ayudas de fomento para poder acceder a las segundas anualidades de las ayudas bienales 2024–2025, lo que liberó crédito que el IVC redistribuye entre quienes no renuncian" lamentan desde Comité Escèniques.

"Sin embargo, esta redistribución se ha publicado cuando el plazo de justificación ya está prácticamente cerrado (es el 30 de noviembre), dejando al sector sin margen real de reacción. Aunque han ampliado el plazo de manera extraordinaria hasta el 5 de diciembre, sigue siendo un intervalo muy ajustado. Pero el problema no es la redistribución en sí, sino un calendario administrativo desastroso, que penaliza a las compañías por errores que no han cometido".

Cadena de decisiones

En un texto, la entidad recuerda que "la situación actual no es fruto del azar, sino de una cadena de decisiones erráticas iniciada con las ayudas bienales 2024-25, donde el IVC aplicó una fórmula que otorgaba el 100 % del importe solicitado a quienes obtuvieron 100 puntos, agotando de inmediato el presupuesto. El resto de proyectos, muchos con puntuaciones altas, quedaron fuera sin opción a financiación".

"Pero además, esa fórmula del 100 %-100 puntos no se aplica por igual a todas las modalidades del IVC, sino que el organismo utiliza criterios distintos según la modalidad, sin una política clara, estable, coherente o adaptada a la situación real del sector. El resultado es un sistema imprevisible y desigual, donde algunas convocatorias premian al máximo y otras aplican baremos defensivos o restrictivos".

Los datos que maneja la entidad revelan que "solo 32 compañías recibieron 3,2 millones de euros, mientras las otras 273 tuvieron que repartirse solo 2,9 millones", "el 64 % de las compañías solicitantes de ayuda bienal recibió 0 €", "de las 16 compañías beneficiadas con bienales, solo 2 eran de danza", "de esas mismas 16, solo 3 eran de circo", "el 64 % de los festivales solicitantes recibió 0 €, "la modalidad de formación recibió un 0,29 %, edición un 0,32 %, e investigación un 0,78 %; entretanto, el 52,47 % se destinó solo a las bienales de sala y compañía", "el presupuesto anual para bienales fue de 3.247.808 €; mientras que el presupuesto total del resto de modalidades anuales (10 modalidades) fue de 2.941.862 €", "el máximo anual para una sola compañía bienal fue de 150.000 €, más que todo el presupuesto conjunto destinado a formación, investigación, edición y ferias (unos 135.000 €)".

Estos datos, según la entidad, "reflejan una concentración presupuestaria extrema, un desequilibrio sectorial evidente y un modelo que no garantiza la diversidad ni el desarrollo equilibrado del ecosistema escénico". "Los problemas de fondo se agravan por la cronificación de un patrón: convocatorias publicadas tarde, resoluciones publicadas tarde, subsanaciones publicadas tarde, renuncias procesadas tarde y redistribuciones comunicadas tarde. Esto provoca un problema en la producción, la planificación, la liquidez de las compañías y la salud del tejido cultural" señalan.

"A esta situación se suma la falta de agilidad del departamento de ayudas, que no está respondiendo con la urgencia que esta situación requiere. Esto deja al sector en una posición cada vez más vulnerable", lamenta la asociación.

Los creadores cierran el texto con algunas exigencias como "la comunicación inmediata del IVC con los beneficiarios afectados", "un calendario obligatorio y público, con convocatorias y resoluciones fijadas con antelación", "una revisión profunda de los criterios de valoración y reparto, eliminando fórmulas incoherentes o desiguales entre modalidades" o "el equilibrio presupuestario real entre modalidades, evitando concentraciones que distorsionan el ecosistema".

Además, los creadores valencianos solicitan "transparencia y agilidad administrativa, con tiempos de respuesta adecuados al volumen de documentación exigida" y "un compromiso claro con la diversidad escénica, sin favorecer de manera desproporcionada estructuras concretas en detrimento del conjunto", concluyen.