La Fundación Bancaja reelige como presidente a Rafael Alcón

El patronato de la Fundación Bancaja ha reelegido por unanimidad al arquitecto Rafael Alcón como presidente de la institución -cargo que ostenta desde 2013- y ha renovado como miembros a Vicente Coll, Enrique Esteve, José Luis Martinavarro y José Mir. Los cinco terminaban mandato este viernes.

En la misma reunión se ha aprobado la composición del resto del patronato que presidirá Alcón, quedando así integrado también así Joan Serafí Bernad, Manuel Broseta, Nela Gómez, Vicente Guillem, Vicente Martínez (vicepresidente), Alfonso Muñoz Muñoz (vicepresidente), Vicent Navarro, Francisco Javier Pérez Rojas y Tomás Trénor Puig.

La sesión del máximo órgano de gobierno de la Fundación Bancaja ha aprobado asimismo el nombramiento de Elena Sánchez Calvo, presidenta de la Asociación Valenciana de Caridad, como nueva patrona adscrita al grupo de personalidades de reconocido prestigio.

El PP modificó el límite de mandatos

La renovación de Alcón como presidente de la Fundación Bancaja se produce gracias a que el pasado mes de abril el grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes presentase una enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat por la que se añade un nuevo artículo a la ley de cajas de 1997 en el que se incorpora que las personas miembros del patronato que rige las fundaciones surgidas por transformación de cajas de ahorros "serán nombradas por un período de seis años, pudiendo ser reelegidos por mandatos de seis años, sin límite máximo".

La enmienda coincidió con un momento en que el patronato de la Fundación Bancaja, último reducto de lo que fue la tercera caja de ahorros de España, se preparaba para renovar cargos. La propia entidad explicaba en noviembre de 2019 en un comunicado tras la última renovación de vocalías, entre ellas la del presidente, Rafael Alcón, que "los miembros renovados inician hoy un segundo y último mandato conforme estipulan los estatutos de la Fundación".

En consecuencia, Alcón, que entró en Bancaja a propuesta del PP mucho antes de que la entidad de ahorros se hundiera y acabara desapareciendo previo paso por Bankia, ha podido ahora optar a un nuevo mandato. Obviamente, la medida no le beneficia en exclusiva a él, sino al resto de vocales de este patronato, pero también a los de las fundaciones que mantienen el legado de la antigua Caja Mediterráneo, de Alicante, y de Caja Castellón.

Ocho millones de beneficiados

Alcón es presidente de la Fundación Bancaja desde el nacimiento de la entidad en noviembre de 2013, cuando se transformó en una institución privada e independiente sin ánimo de lucro. "Desde entonces, más de ocho millones de personas se han beneficiado de sus programas sociales y culturales", señala la fundación en un comunicado.

En este periodo se han presentado más de 80 exposiciones en la sede de València con más de tres millones de visitantes con retrospectivas históricas como las de Manolo Valdés, Equipo Crónica, Antonio López, Jaume Plensa, Miquel Navarro, Andreu Alfaro, Joan Genovés, Soledad Sevilla, Julio Romero de Torres, Ignacio Zuloaga, Francis Bacon o Julian Opie, entre otros. También destacan las muestras inéditas en el arte español como la que reunió por primera vez la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. A lo largo de estos años, la sede de la Plaza Tetuán ha acogido de forma constante exposiciones de Sorolla y Picasso, dos artistas clave en su colección de arte.

Junto con la conservación y divulgación de los fondos artísticos propios, integrados por más de 2.800 obras de arte valenciano, nacional e internacional, la Fundación Bancaja ha incrementado estos fondos con obras de artistas como Antonio Saura, Antoni Tàpies y Miquel Navarro.

Acción social

En el área de acción social se trabaja para colectivos como los escolares, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y mayores en el marco de un programa de mediación cultural que ha acercado las exposiciones de la Fundación Bancaja a más de 100.000 personas de estos colectivos. En el ámbito social, durante el año pasado se puso en marcha un novedoso programa de prevención de la salud mental en entornos escolares a través del arte con centros públicos de Valencia.

La inclusión financiera es el objetivo de CrediMonte, el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, cuyos beneficios revierten en la obra social y cultural de la Fundación Bancaja. Con un servicio de carácter social que ofrece microcréditos a través del empeño de joyas para situaciones en las que no se puede acceder a la financiación tradicional, la Fundación Bancaja ha potenciado su actividad con la apertura de oficinas en Alicante, Castellón, Murcia y Albacete, que se han sumado a su emblemática oficina de Valencia.