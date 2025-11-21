Joan Soler cesa como profesor del Conservatorio Joaquín Rodrigo tras un fallo judicial

El profesor de guitarra del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo, Joan Soler, ha cesado su actividad docente en el centro tras un procedimiento judicial en el que no se le reconoce antigüedad ni estabilidad en el puesto que venía desempeñando como profesor especialista. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de València ha desestimado íntegramente su solicitud de ejecutar la resolución que en 2024 le había permitido mantener de forma provisional su relación de servicio con la Conselleria de Educación. El auto, fechado el 16 de octubre de 2025, rechaza tanto el pago de trienios y atrasos económicos como la anulación de la convocatoria de bolsas de profesores especialistas en la que se incluye su plaza.

Este revés judicial llega apenas un año después de que el reputado guitarrista pidiera la extensión de una sentencia favorable obtenida por un compañero del conservatorio en un caso prácticamente idéntico. Aquella demanda pretendía regularizar la situación laboral del profesorado especialista, que cada curso era contratado, cesado en verano y nuevamente contratado en septiembre. Este año, sin embargo, el contrato de Soler finalizó el 14 de julio y no se ha vuelto a renovar.

Soler reclamaba que se cumpliera forzosamente el auto de 2024 y que se le abonaran los trienios correspondientes, con atrasos e intereses. También solicitaba que se retirara su plaza de la Resolución del 14 de mayo de 2025, por la que la Dirección General de Personal Docente convocó un concurso de méritos para constituir bolsas de profesorado especialista en enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas.

Pero el juez recuerda que la sentencia de 2023 -que sirvió de referencia para la extensión de efectos concedida a Soler- ya rechazaba cualquier compensación económica adicional. Aquel fallo, que reconocía el abuso de temporalidad, le permitía mantener su relación de servicio mientras la Administración regularizaba la cobertura de plazas, pero no otorgaba antigüedad, indemnización ni el derecho a percibir retribuciones adicionales. En el caso de Soler, este abuso se traducía en ocho años consecutivos como profesor especialista, contratado curso a curso para realizar tareas docentes estructurales.

Respecto a la inclusión de su plaza en la nueva bolsa, el juez respalda la actuación de la Conselleria y sostiene que la sentencia no convirtió a Soler en personal fijo ni le otorgó derecho a ocupar la plaza de forma indefinida. Además, la convocatoria prevé que las plazas se cubran mediante contratos de personal laboral indefinido y a tiempo parcial, una fórmula que, según el juzgado, justificaría el cese del profesor una vez se adjudique el puesto.

El auto concluye así que no existe motivo legal para anular la resolución administrativa y que la Conselleria puede continuar con su procedimiento de provisión. Una vía a la que Soler no puede concurrir al no disponer del título superior en guitarra requerido para la plaza: es licenciado en Magisterio y en Historia de la Música, pero no cursó los estudios superiores de guitarra en conservatorio que hoy se exigen.

Convalidación de conocimientos

Cabe recordar que algunas administraciones, como la Generalitat de Catalunya, impulsaron en su día cursos específicos para que músicos veteranos pudieran acreditar su trayectoria profesional y convalidarla por un título oficial sin tener que cursar la carrera completa. Una posibilidad que no estuvo disponible cuando Soler y muchos otros músicos de su generación se formaron, en las décadas de 1970 y 1980, cuando los estudios reglados superiores de música no estaban aún implantados como lo están hoy.

Por su parte, en la Conselleria de Educación explican que Soler se presentó en 2017 a la bolsa docente de catedráticos de guitarra "y no se le admitió porque no tenía capacidad de tutela (un requisito para catedráticos que les exige el doctorado o un máster)". Las mismas fuentes apuntan a que este año volvió a salir una bolsa de especialistas "a la que no se presentó" y añaden que el guitarrista está "por encima de la edad de jubilación".