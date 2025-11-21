Nacida en Santander en 1979, pero residente desde hace años en Madrid, ciudad en la que ha construido su vida familiar, sus amistades, sus lazos más personales, aunque también profesionales, Nuria Labari, periodista y escritora, es la invitada de esta semana en ‘Libros y Cosas’, el pódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.

Autora de relatos y novelas, ensayista y articulista, Labari ganó en 2009 el VII Premio de Narrativa de Caja Madrid con el libro de cuentos ‘Los borrachos de mi vida’ y en 2016 publicó su primera novela, ‘Cosas que brillan cuando están rotas’, a la que siguieron ‘La mejor madre del mundo’ (2019) y ‘El último hombre blanco’ (2022).

Tras publicar hace un año ‘No se van a ordenar solas las cosas’, una nueva colección de relatos con la que volvió al género que la dio a conocer, hace unas semanas llegó a las librerías ‘La amiga que me dejó’, un breve ensayo que motivó su visita a ‘Libros y Cosas’ para charlar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.

Nuria Labari, en el pódcast del suplemento ABRIL: “No hay un espacio muy reconocido para que te deje un amigo del alma”. / Redacción

En él, la escritora disecciona el fin de la amistad, un hecho que ocurre ante los ojos de todos sin que nadie mire en el centro del dolor que supone esa pérdida o le ponga palabras. Un libro que parte de que una amiga, “la más importante” en ese momento para Labari y quien mejor la conocía, decide romper con ella: “Yo me enfrenté a este duelo amistoso como un duelo enorme y pronto me di cuenta que me faltaban relatos, canciones, películas, espacios para lamentarme. No hay un espacio muy reconocido para que te deje un amigo del alma, menos que si pierdes una mascota, es como un espacio en el que faltaban palabras, me parecía a mí”, resume la escritora.

