Las huellas de la ciudad y los 'Patrones de fractura' de Rosh llegan a Casa Axis

Este viernes 21 de noviembre, Casa Axis abrirá sus puertas para presentar “Patrones de Fractura”, la nueva exposición del artista alicantino Rosh, nombre artistico de Raúl Gandolfo, figura clave del arte urbano nacional. La muestra podrá visitarse este viernes de 15:00 a 21:00 horas en la sala de exposiciones y la entrada será libre hasta completar aforo.

Rosh llega a Valencia con una selección de sus últimas piezas -pinturas, esculturas e instalaciones- que nacen de las cicatrices de la ciudad y de las suyas propias. En ellas convergen huellas del espacio público, recuerdos personales y una investigación constante sobre texturas que se transforma en un lenguaje visual directo, humano y absolutamente reconocible. Es, en definitiva, una invitación a leer el paisaje urbano y emocional desde la abstracción.

Nacido en Alicante en 1977, Rosh pertenece a aquella generación de creadores urbanos que, a principios del siglo XXI, irrumpió con fuerza en la escena internacional. Fue en el espacio público donde comenzó a forjar su identidad artística y donde despertó una pulsión creativa que acabaría expandiéndose hacia múltiples disciplinas.

La pintura, el muralismo, la fotografía o diseño gráfico son algunas de las disciplinas donde el artista se ha movido a lo largo de su carrera. Aunque su obra transita diversos lenguajes, es en la pintura donde el artista se siente más cómodo y donde desarrolla una búsqueda constante: desafiar las nociones tradicionales del soporte y dialogar con él para generar nuevos significados. Su trabajo se inscribe dentro de la abstracción conceptual, una vía desde la que explora formas, colores y texturas para transmitir ideas, memorias y fracturas que, al final, se vuelven universales.

Entre Madrid, la calle y el estudio

Rosh reside en Madrid desde 2010. Su producción se divide entre los encargos murales para entidades públicas y privadas y una intensa labor de estudio que se retroalimenta de su obra exterior y viceversa. Ese intercambio permanente dota a su trabajo de una vitalidad particular: cada pieza surge del cruce entre la intuición urbana y la reflexión íntima.

Con 'Patrones de Fractura', Casa Axis propone un recorrido por ese universo híbrido en el que las cicatrices se transforman en forma y la abstracción se convierte en una manera de mirar el mundo. Una oportunidad única para adentrarse en el imaginario de un artista imprescindible.