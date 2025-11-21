Estas son las 25 agrupaciones del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València

El salón de cristal del Ayuntamiento de Valencia ha acogido este jueves el sorteo de las bandas que participarán en el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia 2026. El evento ha estado presidido por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Comité Organizador del concurso, José Luis Moreno y ha contado con la presencia representantes de las 41 formaciones que se habían inscrito en esta edición.

En total serán 25 las bandas de música que competirán en las cinco categorías en las que se estructura el 138 Certamen Internacional de Bandas de València, que tendrá lugar en el Palau de la Música entre el 15 y el 19 de julio.

De las 25 bandas seleccionadas, 14 son de la Comunitat Valenciana, cuatro son del resto del territorio nacional -de Almería, Murcia y Tarragona-. Además, el Certamen contará con la participación de siete bandas extranjeras, que provienen de Países Bajos, Lituania, Hungría, Italia y Portugal.

Moreno ha recordado el apoyo económico del ayuntamiento a este evento en el que "la cuantía total de los premios asciende a 36.500 euros, distribuidos en Menciones de Honor para las distintas secciones: Sección de Honor (15.000 euros); Sección Primera (10.000 euros); Sección Segunda (6.500 euros); y Sección Tercera (5.000 euros)".

Además, las bandas participantes recibirán aportaciones económicas por tomar parte en el certamen que oscilarán entre los 3.500 y los 12.000 euros, según la sección en la que concursen. Esto implica que se ha aumentado en 1.000 euros la aportación por cada banda participante, lo que supone un total de 27.000 euros más con respecto al año anterior en estas aportaciones.

En 2026 se mantiene la Sección Libre, creada el año pasado, en la que concursarán tres agrupaciones procedentes de Lituania, Hungría e Italia.

Resultado del Sorteo del CIBM València 2026

Sección Libre (15 de Julio)

1. Tótkomlós Youth Wind Band (Hungría)

2. Lithuanian Symphonic Wind Orchestra (Lituania)

3. Pentamusa Wind Orchestra (Italia)

Sección Tercera (16 de Julio)

1. Banda Musicale Isola di Procida (Italia)

2. Unió Musical La Nucia (Alicante)

3. Banda de Bullas (Murcia)

4. Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques (València)

5. Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia)

6. Centre Estudi Musical d'Almàssera (València)

Reserva de plaza en Sección Tercera para el CIBM Valencia 2027: Unión Musical Ilicitana (Alicante)

Sección Segunda (17 de Julio)

1. Banda de Música La Lira de Cheste (Valencia)

2. Sociedad Musical de Cehegín (Murcia)

3. Unió Musical de Paiporta (València)

4. Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos)

5. Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva (València)

6. Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona)

Reserva de plaza en Sección Segunda para el CIBM Valencia 2027: Societat Musical l’Aliança de Mutxamel (Alicante)

Sección Primera (18 de Julio)

1. Agrupación Musical San Indalecio de Almería (Almería)

2. Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena (València)

3. Unió Artística Musical de Montroi (València)

4. Banda Sinfónica ARMAB (Portugal)

5. Societat Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol (València)

Reserva de plaza en Sección Primera para el CIBM Valencia 2027: Banda Musicale Monastir (Italia)

Sección de Honor (19 de Julio)

1. Unió Musical de Torrent (València)

2. Societat Musical Lira Castellonera (València)

3. Societat Musical L’Artística Manisense (València)

4. Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València)

5. Societat Musical d’Alzira (València)

Reserva de plaza en Sección de Honor para el CIBM Valencia 2027: Sociedad Unión Musical de Almoradí (Alicante)

Durante el acto también se han entregado a las agrupaciones participantes las partituras de las obras obligadas. Estas partituras son en la Sección de Honor, el poema sinfónico expresionista 'Ressorgir' del compositor valenciano Francisco Zacarés Fort; en la Sección Primera 'Arlequín' de Ernesto Aurignac; en la Sección Segunda, 'Leyendas del bosque' de Enrique Cárcel Villalba y en la Sección Tercera, 'Assur' de Sara Galiana.